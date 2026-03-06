これ名品では？「まさかのぴったりサイズ！」シンプルで使い勝手抜群な100均ケース

セリアで購入したコインケースが、思いのほか使い勝手が良くて感心しました！スリムで持ち運びやすいのに、必要な小銭がしっかり入る絶妙なサイズ感。試しに、あるアイテムを入れたらぴったりサイズで驚き！よく使う物の持ち運びにも役立ちます。カラビナ付きなので、バッグなどにつけて持ち運べるのも嬉しいポイントです！

商品情報

商品名：スリムコインケース オーバルカラビナ付き

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦4.5×横10cm（金具含む）、全長15cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583260845

小銭や小物を身軽に持ち運べる！セリアの『スリムコインケース オーバルカラビナ付き』

小物の持ち運びに便利な、ケースやポーチ類が充実するセリア。中でも、コンパクトサイズのコインケースは、常に人気が高いアイテムですよね。

今回は、そんなセリアで見つけた『スリムコインケース オーバルカラビナ付き』という商品をご紹介します。スリムな形状で持ち運びやすいコインケースです。

オン・オフ問わず、どんな方でも使いやすいシンプルなデザインがいいなと思って購入してみました！

サイズは、金具部分を含めて約縦4.5×横10cm。全長は約15cmとなっています。

マチがなく、かなりスリムな形状ですが、コインはしっかりと入ります！

小銭を7枚入れてみましたが、まだまだ余裕があります。

コインケースとしてだけでなく、小物入れとしても使えて便利。

リップクリームを入れたら、長さがぴったりでした！

他にも、イヤホンやヘアゴムなどの持ち歩きにもおすすめです。

カラビナ付きだからバッグやベルトループに付けられて便利！

このコインケースは、スリムでコンパクトなだけにとどまりません。

カラビナが付きで、より持ち運びやすい点も高評価ポイント！

カバンやポーチ、ボトムスのベルトループなどにつけて持ち運べます。

身軽にお出かけしたいときは、カラビナに直接鍵を取り付けるのもいいかもしれません。

使用頻度が高いものや一緒に持ち歩きたいものを、まとめて持ち歩けます。

鍵が丸見えになるのが心配…という方は、ケース内に入れてキーケースのような使い方をするのもアリ！

カラビナでしっかりと身に付けておけば、紛失の心配を軽減できそうです。

今回は、セリアの『スリムコインケース オーバルカラビナ付き』をご紹介しました。

至ってシンプルですが、使い手目線のちょっとした工夫がきいたアイテムでした！気になる方は、セリアでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。