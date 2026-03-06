小樽に新スポット誕生　一つ屋根の下で楽しむパンカフェ＆バルと宿泊施設が旅を彩る

北海道・小樽の滞在を彩るスポットが新たに誕生した。2026年3月5日にオープンしたのは、パンカフェ・バルの『坂と線路とバゲットと』と同建物にある宿泊施設『FUNAMIZAKA STAY（フナミザカ ステイ）』。小樽駅から徒歩6分という好ロケーションで、観光の拠点にもぴったりだ。

北海道の美味で”パン飲み”を堪能

札幌に3店舗を構えるベーカリーショップ『boulangerie coron』が新業態としてオープンする『坂と線路とバゲットと』。

北海道産小麦100％使用のパンを扱っており、ここでしか買うことのできない限定商品や焼き菓子が揃う。

『坂と線路とバゲットと』限定パン・焼き菓子のテイクアウトも

「季節のバゲットキッシュ」や「フレンチトースト」などcoronのパンをアレンジしたカフェメニューも充実。その他、地元の食材を使った多彩なメニューも展開している。

「バルタイムには、小樽市近郊の後志エリアのワインをはじめとする北海道産ワインとともに“パン飲み”をお楽しみいいただけます」（同社）

ランチ、カフェ、バルと色々な楽しみ方ができ、観光の合間にも立ち寄りやすそうだ。

『坂と線路とバゲットと』地域との繋がりを大切にしたメニュー・ワイン

1日1組限定、プライベート空間を楽しめる

同建物の1階に誕生した『FUNAMIZAKA STAY』は、ゆったりくつろげる宿泊施設。小樽の中心地にあるため、観光もしやすい。

『FUNAMIZAKA STAY』「日常の延長」として楽しむ、新しいスタイルの滞在

「朝は市場で新鮮な海鮮を楽しみ、運河周辺の街並みを散策する贅沢な滞在を実現。商店街にも近く、飲食店巡りやお土産探しにも便利です」と同社はアピールしている。

2階のパンカフェ・バルにもすぐ行くことができ、利便性は抜群だ。

最大8名まで宿泊可能な広々した部屋で、グループでの旅行にもおすすめ。まさに家のような温かい空間は”暮らすように泊まる”を叶える。

『FUNAMIZAKA STAY』最大8名まで宿泊可能な3LDKのゆとりある空間

調理器具や食器なども充実。家族や友人と部屋でゆっくり食事をとることができるのもうれしいポイントだ。

無人型のセルフチェックインを導入しており、最初から最後までプライベート時間を満喫できそうだ。

『FUNAMIZAKA STAY』人数分の食器、カトラリー、子ども用食器も

店舗情報

『坂と線路とバゲットと』

［住所］北海道小樽市稲穂3丁目22-1 2階

［オープン日］2026年3月5日

［営業時間］11時〜21時半（21時LO） ※時期により変動あり

［休日］不定休

［交通］JR函館本線小樽駅から徒歩6分、小樽三角市場から徒歩2分、小樽運河から徒歩1分

『坂と線路とバゲットと』

『FUNAMIZAKA STAY』

［住所］北海道小樽市稲穂3丁目22-1 1階

［予約受付］3月中旬から開始予定

［チェックイン］15時〜22時

［チェックアウト］10時まで

『FUNAMIZAKA STAY』

