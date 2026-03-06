冬に行きたい「京都府の滝」ランキング！ 2位「味土野ガラシャ大滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続く2月は、滝が凍りつき「氷瀑」へと姿を変え、いつもとは異なる美しさを味わうことができます。静寂に包まれた冬の渓谷で、この時期にしか出会えない幻想的な自然の造形美を探しに出かけませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「京都府の滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「歴史にも触れながら訪れてみたい。展望所も楽しみ」（40代女性／広島県）、「空気が澄んでいて水の音がよりはっきり聞こえそう」（30代女性／福岡県）、「水量が多く、迫力がありそうなので」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「滝の近くまでいけるパワースポットだから」（60代女性／滋賀県）、「『日本の滝百選』に選ばれているのに、住宅街から近くて行きやすいとSNSで見かけました。滝壺がなくて、水が岩肌を滑り落ちるように流れる姿がドレスみたいで綺麗だと思います。冬の天橋立観光のついでに寄ってみたいです」（20代女性／東京都）、「縁起の良さそうな名称だと感じたから」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：味土野ガラシャ大滝／58票京丹後市の山中に位置する「味土野（みどの）ガラシャ大滝」が2位。細川ガラシャが隠棲した地にちなんだ名を持つこの滝は、落差約50〜60mを誇り、冬は雪化粧をした山々とともにりりしい姿を見せてくれます。歴史の面影を感じさせる荘厳なロケーションが魅力です。
1位：金引の滝／80票1位に輝いたのは、宮津市にある「金引（かなびき）の滝」です。京都府内で唯一「日本の滝百選」に選ばれており、滑らかな岩肌を水が分かれて流れ落ちる優美な姿が特徴。冬の澄んだ陽光を浴びてキラキラと輝く飛沫は、名勝にふさわしい美しさです。
