「もうたまらん」中川翔子、双子との3ショットで“離乳食デビュー”報告「早すぎる！」「大きくなった」
タレントの中川翔子さんは3月3日、自身のInstagramを更新。わが子の“離乳食デビュー”を喜びとともに報告しました。
【写真】中川翔子＆双子のスリーショット
また、「感動、、しました 成長したんだねぇ 今日から毎日食べる人生がはじまるんだね」と、わが子が初めてミルクや母乳以外を口にした喜びをあらわにし、母としての感慨深い思いをつづっています。
ファンからは、「離乳食デビューおめでとう」「早すぎる！！！」「もうたまらん」「めちゃくちゃ可愛い」「すくすく成長していて嬉しいですね」「成長が楽しみ過ぎる」「大きくなった」と、歓喜の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
「すくすく成長していて嬉しいですね」中川さんは「離乳食デビュー ついに生まれて初めてミルク以外の母乳以外の食べ物を食べられましたー！」とつづり、合計15枚の写真と画像を投稿。1枚目は、背景に離乳食をたくさん合成し、メルヘン風に加工した双子とのスリーショットです。2枚目は自作の漫画画像で、離乳食を食べる様子を楽しく描いています。
親子ショットを披露自身のInstagramで双子のショットや仕事の様子などをたびたび公開している中川さん。2月27日の投稿では「背景で旅するのにハマってます」とつづり、背景を木星の画像に変更した親子ショットなどを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
