（CNN）イランのアラグチ外相は5日、同国が米軍の地上侵攻を待ち構えており、備えができているとの見解を示した。「対抗できると確信しており、米国にとって大惨事となるだろう」と米NBCテレビに語った。

アラグチ氏はイランが過去の紛争から学んでおり、米軍が侵攻してきた場合、対抗できるだけの有能な戦闘部隊を現在有していると述べた。

「我々が米軍を待ち構えていると言うとき、それは戦争の継続を待ち受けているという意味ではない。だが、あらゆるシナリオや不測の事態、可能性に備えており、対処できると確信している」と説明した。

イランは停戦を求めておらず、米国と交渉する理由も見当たらないとも語った。

「我々は米国と2回交渉したが、いずれの交渉でも途中で攻撃された。こうしたことから我々の側からの停戦要求も米国との交渉要求もない」と述べた。

アラグチ氏は、米国とイスラエルによる先週の攻撃で最高指導者のハメネイ師が殺害されたにもかかわらず、米国は短期間で勝利を収め、政権交代につなげることに「失敗」したと主張した。

「体制は機能している。司令官が代わり、新たな最高指導者も間もなく決まるだろう」とも述べた。

米国は「現時点では」イランに地上侵攻する計画はないと述べているが、その選択肢を完全に排除してはいない。複数の情報筋は、米中央情報局（CIA）がイラン国内で民衆蜂起を扇動する目的でクルド人部隊への武器供与を進めているとCNNに明らかにしている。