¡Ú·ó¸¶¡Û20À¤µªºÇÂç¤Î¿ÍÆ»ÅªÈá·à¤Ï¡¢Â¿Ê¬ÌÓÂôÅì¤ÎÂçÌö¿Ê¤Ç¤¹¤è¡£Ìµíã¤Î»ÔÌ±¤òÂçµ¬ÌÏ»¦³²¤·¤¿¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤ÎÂåÉ½Îã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢600Ëü¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤òµÔ»¦¤·¤¿¥Ò¥È¥é¡¼¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¸ý¤Î4Ê¬¤Î1¡Ê170¡Á180Ëü¡Ë¤òµÔ»¦¤·¤¿¥Ý¥ë¡¦¥Ý¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤ÈÌÓÂôÅì¤â20À¤µª¤ËÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¼«¹ñÌ±¤ò»¦¤·¤¿2Âç»¦¿Í¼Ô¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÌÓÂôÅì¤¬Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿»à¼Ô¤Î¿ô¤Ï¿ôÀéËü¿Í¤Ç·å¤¬°ã¤¦¡£
¡Ú¿â¡Û1956Ç¯¤Î¥Õ¥ë¥·¥Á¥ç¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¡¼¥ê¥óÈãÈ½¤Ï¡¢ÌÓÂôÅì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£ÌÓÂôÅì¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¹¥°ÕÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥ê¥óÈãÈ½¤òÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³ÌÓÂôÅì¼«¿È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÓÂôÅì¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤ò¡Ö¸ùÀÓ7³ä¡¢²á¤Á3³ä¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢Á´ÌÌÈÝÄê¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë¥·¥Á¥ç¥Õ¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¶¦Â¸ÏÀ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï³×Ì¿¤ÎÊü´þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆÄë¹ñ¼çµÁ¤Ø¤Î¶¨Ä´¤À¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¡¢Ãæ¥½ÂÐÎ©¤Ï¼¡Âè¤Ë·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀè¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÂçÌö¿Ê¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤è¤êÌÓÂôÅì¤Î¸¢°Ò¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌÓÂôÅì¤Ï¡¢¸¢°Ò¤È¸¢ÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢1966Ç¯¤«¤éÊ¸²½Âç³×Ì¿¤òÈ¯Æ°¤·¡¢Î¾¯´ñ¤äûý¾®Ê¿¤é¼Â¸¢ÇÉ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ã¤·¤¤¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸³×¤Ë¤è¤ê¡¢¹È±ÒÊ¼¤Ë¤è¤ëË½ÎÏÅª¤Ê½ÍÀ¶¤äÃÎ¼±¿Í¤Ø¤ÎÇ÷³²¡¢ÅÞ¡¦¹ñ²Èµ¡´Ø¤ÎËãáã¤Ê¤É¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤Ï¿¼¹ï¤Êº®Íð¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÂçÌö¿Ê¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀµ³Î¤Ê¸¦µæ¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÉ´Ëü¿Í¤«¤é2000Ëü¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²î»à¡¢¹éÌä¡¢µÔ»¦¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Î¾¯´ñ¤â¤Þ¤¿¡¢Ê¸²½Âç³×Ì¿¤ÎÃæ¤Ç¼ºµÓ¤·¡¢½½Ê¬¤Ê°åÎÅ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢1969Ç¯¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ææ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¡ÖÌÓÂôÅì¤Î¸å·Ñ¼Ô¡×
¡Ú·ó¸¶¡ÛÊ¸³×¤ÎÌÔ°Ò¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¡ØÉçÍÖÄÃ¡Ù¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÂ¤È¿ÍÍý¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êÀú¤Ã¤Æ¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤ä¼Ò²ñ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ°ì¤Ä¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬¤¤¤¯¤éÃæ¹âÀ¸¤òÀú¤Ã¤Æ¤â¼«Ì±ÅÞ¤äÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÄÙ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Ê¸³×¤ÇÌÓÂôÅì¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú¿â¡ÛÆüËÜ¤Î¼óÁê¤¬Àú¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÌÓÂôÅì¤Ï¿À¤Î¤è¤¦¤Ë¿òÇÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢É×¿Í¤Î¹¾ÀÄ¤é¤Î¡Ö»Í¿ÍÁÈ¡×¤äÎÓÉ·¤Î¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓÉ·¤ÏÌÓÂôÅì¸ìÏ¿¤òÊÔ»¼¤·¡¢¼«¤é¤Î½ÐÀ¤¤È·³¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÌÓÂôÅì¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÌîË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢1966Ç¯¤ËÈà¤ÏÅÞÆâ½øÎó2°Ì¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ó¸¶¡Û¤Ç¤â·ë¶É¡¢»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú¿â¡Û1971Ç¯¡¢¥½Ï¢¤ËÆ¨Ë´¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÎÓÉ·¤ÎÅë¾èµ¡¤¬¥â¥ó¥´¥ë¤ÇÄÆÍî¤·¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿¿Áê¤Ï¤¤¤Þ¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÓÉ·¤¬ÌÓÂôÅì¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤í¤¦¤È¤·¤¿·×²è¤¬Ïª¸«¤·¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ÆÆ¨Ë´¤ò¿Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÓÉ·¤¬¥½Ï¢´ó¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂæÏÑÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡Ú¿â¡Û¤³¤¦¤·¤¿¹ñÆâ¤Îº®Íð¤¬Â³¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤Ï¥½Ï¢½¤Àµ¼çµÁ¤ò¼çÅ¨¤Ë¿ø¤¨¡¢ÊÆÄë¹ñ¼çµÁ¤È¼ê¤ò·ë¤Ö¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬ÅªÂçÅ¾´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿¸½¼Â¼çµÁÅª¤Ê³°¸òÊý¿Ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤·¤¿¡£
1971Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¥Ã¥·¥ó¥¸¥ã¡¼ÂçÅýÎÎÊäº´´±¤¬¶ËÈëÎ¢¤ËËÌµþ¤òË¬¤ì¡¢Íâ1972Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÅÅ·âÅª¤ÊË¬Ãæ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎË¬Ãæ¤ÏÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢Î¾¹ñ¤Ï¡Ö¾å³¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥³¥ß¥å¥Ë¥±¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÂæÏÑ¤òÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¤È¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¤½¤ÎÎ©¾ì¤ò¡ÖÇ§¼±¡×¡Êacknowledge¡Ë¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Ä¤Ä¡¢Ê¿ÏÂÅª²ò·è¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥¯¥½¥óË¬Ãæ¤ÏÉû¼¡Åª¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯9·î¤ÎÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÊÆÃæ¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤âº¬¶¯¤¯¡¢ÊÆÃæ¹ñ¸ò¤ÎÀµ¼°¤Ê¼ùÎ©¤Ï1979Ç¯1·î¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑ¤È¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê·ÐºÑ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤¬»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Ï¶¨Ä´¤È¶¥¹ç¤òÊ»¤»»ý¤ÄÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î¾Ç¤ê
¡Ú¿â¡Û1970Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÊÆÃæÀÜ¶á¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¥¥Ã¥·¥ó¥¸¥ã¡¼ÈëÏ¿¡Ù¤Ë¾Ü¤·¤¯µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¤¹¤Ç¤Ë1970¡Á71Ç¯º¢¤«¤éÊÆÃæÎ¾¹ñ¤ÏÂÐ¥½Ï¢¸£À©¤ÇÀÜ¶á¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Å¥¾Â²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤«¤é¡ÖÌ¾ÍÀ¤¢¤ëÅ±Âà¡×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï1969Ç¯¤Î¥À¥Þ¥ó¥¹¥¡¼Åç»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤¹¤ë¹ñ¶ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ê¥½Ï¢¤È¤ÎÁ´ÌÌÀïÁè¤Î´íµ¡¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÀ¯³ØÅª´íµ¡´¶¤¬¡¢ÌÓÂôÅì¤ò¤·¤Æ¡ÖÅ¨¤ÎÅ¨¤È¼ê¤ò·ë¤Ö¡×¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ó¸¶¡ÛÅÄÃæ³Ñ±É¤È¼þ²¸Íè¤ÎÂÐÃÌµÏ¿¤âÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ´Éô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤òÆÉ¤à¤È¡¢¼þ²¸Íè¤ÏÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ò¡Ö°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ¼óÁê¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤é2¥«·î¤ÇËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÎµÏ¿¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼þ²¸Íè¤¬¡Ö¥½Ï¢¤Î6¸Ä»ÕÃÄ¤¬¥â¥ó¥´¥ë¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
69Ç¯¤ËÃæ¥½¤Î¹ñ¶Ê¶Áè¤Î¥À¥Þ¥ó¥¹¥¡¼Åç»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐÊý¤ÇÉ´Ëü¶á¤¤·³Àª¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ªÅª¤Ê²ò·è¤Ë»ê¤é¤º¡¢Î¾·³¤È¤âÀïÆ®ÂÖÀª¤ÏÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤Î·³È÷Áý¶¯¤òÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬º©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ú¿â¡Û¥À¥Þ¥ó¥¹¥¡¼Åç»ö·ï¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¼ÂÃÆ¤ò·â¤Á¹ç¤Ã¤Æ¡¢Àï»à¼Ô¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡Ú·ó¸¶¡ÛËÌµþ¤ÏËþ½§¤Î¤¹¤°²¼¤Ç¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Ï»³¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥½Ï¢¤ÏÊÆ¹ñ¤È³Ë¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ëÄ¶Âç¹ñ¤Ç¡¢Ê¸³×¤ÇÀÄÂ©ÅÇÂ©¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥½Ï¢¤¬ËÜµ¤¤ÇÆ°°÷¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï¤³¤ì¤Ë¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ò¡Ë°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï·³»öÎÏ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¥½Ï¢¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¤¡¢¥½Ï¢¤ÎÇÆ¸¢¼çµÁ¤ËÂÐ¹³¤·¤í¡¢¤â¤Ã¤È·³»öÎÏ¤ò¹â¤á¤í¡¢ËÉ±ÒÍ½»»¤òÁý¤ä¤»¡¢¸Ø¤ê¤ò¼è¤êÌá¤»¡¢ËÌÊýÎÎÅÚ¤ò¼è¤êÊÖ¤»¡¢¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ó¤ËÆüËÜ¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÈµÕ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¿â¡ÛÅö»þ¤ÎÌÓÂôÅì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¥½Ï¢¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Åö»þ¡¢¼þ²¸Íè¤¬³°¸òÁ´ÈÌ¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¸òÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ðÊóµ¡´Ø¤ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ê¤É¡¢ÂÐ³°´Ø·¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤òÊñ³çÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾ðÊóµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹ñ²È°ÂÁ´Éô¤ÎÁ°¿È¤ËÅö¤¿¤ëÅÞÃæ±ûÄ´ººÉô¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬Â¸ºß¤·¡¢µðÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÈ¿¥¤ÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÞÃæ±ûÄ¾Â°µ¡´Ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸¢¸Â¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÈÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê
¡Ú¿â¡ÛÅÞÃæ±ûÄ´ººÉô¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Î·ÏÅý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì¤Ï¹ñÆâ·ÏÅý¡¦À¯¼£´Æ»ë¤Ç¡¢Ê¸³×¤Ç°Ì¾¤òÃÚ¤»¤¿¹¯À¸¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¯À¸¤ÏÅÞÆâ¤Î¡ÖÈ¿³×Ì¿Ê¬»Ò¡×¡Ö½¤Àµ¼çµÁ¼Ô¡×¡ÖÁö»ñÇÉ¡×¤òÅ¦È¯¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¡¢ÌÓÂôÅì¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÍÀ¶¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¸³×¸å´ü¡ÊÎÓÉ·¼ºµÓ¸å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Í¿ÍÁÈ¡×¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡ÖÈãÎÓÈã¹¦¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¼þ²¸Íè¤Ë¤â°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆó¤Ï¡¢ÂÐ³°¾ðÊó¤Î·ÏÅý¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¼þ²¸Íè¤¬Ä¾ÀÜ»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÅÍ×¤ÊÂÐ³°¾ðÊó¤Ï¼þ²¸Íè¤Î¤â¤È¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÆüËÜ´Ø·¸¤Î¾ðÊó¤Ï¾ÜºÙ¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÆ°¸þ¤ò¶¯¤¯·Ù²ü¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
ÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¤È¡¢¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ÎÁ°¤ËÃÝÆþµÁ¾¡¸øÌÀÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤¬Ë¬Ãæ¤·¼þ²¸Íè¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤È¤¤ÎÆâÍÆ¤ò¡ÖÃÝÆþ¥á¥â¡×¤È¤·¤ÆÅÄÃæ³Ñ±É¤ËÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¼þ²¸Íè¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ë´Ø¿´¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1968Ç¯¡¢ÃÓÅÄÂçºîÁÏ²Á³Ø²ñ²ñÄ¹¤¬±éÀâ¤ÇÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤òÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¿ï»þ¡¢¼þ²¸Íè¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÂÐÆü´Ø·¸¤Ï¼þ²¸Íè¤Î¶¯¤¤»Ø¼¨¤Ç°ì¸µÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ûý¾®Ê¿¤éÅÞ¤Î¼ÂÌ³ÇÉ´´Éô¤ÏÊ¸³×´ü¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÞÃæ±ûÄ´ººÉô¤«¤é¸·¤·¤¯´Æ»ë¡¦ÃÆ°µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÓÂôÅì¤Î»à¸å¤Ëûý¾®Ê¿¤¬Éü¸¢¤¹¤ë¤È¡¢ÅÞÃæ±ûÄ´ººÉô¤Ï»ö¼Â¾å²òÂÎ¤µ¤ì¡¢1983Ç¯¤Ë¹ñ²È°ÂÁ´Éô¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²È°ÂÁ´Éô¤Ï¹ñÌ³±¡¡ÊÀ¯ÉÜ¡Ë¤ËÂ°¤·¡¢ÅÞÃæ±ûÄ¾Â°¤À¤Ã¤¿Ä´ººÉô¤è¤ê¤â³Ê²¼¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄ´ººÉô¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯Å¨¤ò´Ù¤ì¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Î½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©²¼¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¤½¤ÎÌò³ä¤¬³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¸½ÂåÅª¤Ê°ÕÌ£¤ÇÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ¹ñ¤È¤âËÌÄ«Á¯¤È¤âÌ©ÀÜ¤ÊÀ¯ÅÞ
¡Ú·ó¸¶¡Û¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬Èô¤Ó¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¥½¤¬ÂÐÎ©¤·¤¿¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¶¦»ºÅÞ¡¢¼Ò²ñÅÞ¤ÈÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È¤ÎÍ§ÅÞ´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú¿â¡ÛÃæ¥½ÂÐÎ©¸å¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï´ó¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1960Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¼«¼çÆÈÎ©Ï©Àþ¡×¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ò¡ÖÇÆ¸¢¼çµÁ¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢µÕ¤ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ö½¤Àµ¼çµÁ¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾ÅÞ¤Î´Ö¤Ç·ã¤·¤¤¸ø³«ÏÀÁè¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê63¡Á64Ç¯º¢¡Ë¡£
°ìÊý¡¢¼Ò²ñÅÞ¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅý°ì¹©ºî¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¹ñ¸ò²óÉü°Ê¹ß¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼çÍ×¤Ê¹©ºîÂÐ¾Ý¤ÏÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Îº¸ÍãÀªÎÏ¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö°ÂÁ´Ç×¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅÞ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼Ò²ñÅÞ¤ÏËÌÄ«Á¯¤È¤âÄ¹¤é¤¯Ì©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤«¤Ä¤ÆËÌÄ«Á¯¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¶âÆüÀ®¡¦¶âÀµÆü¤Ø¤Î³Æ¹ñ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤òÄÄÎó¤¹¤ë¹ñºÝ¿ÆÁ±Å¸Í÷´Û¡ÊÌ¯¹á»³¡Ë¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ä¼Ò²ñÅÞ¤«¤é¤ÎÂ£ÄèÉÊ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅÚ°æ¤¿¤«»Ò¤«¤é¤ÎÉÊ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÂ£ÄèÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤«¤é¤Î´óÂ£ÉÊ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ó¸¶¡Û¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£ÙÇÃ×ÌäÂê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
·ó¸¶ ¿®¹î¡Ê¤«¤Í¤Ï¤é¡¦¤Î¤Ö¤«¤Ä¡Ë
ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ¾ïÌ³Íý»ö
1959Ç¯»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢1981Ç¯¤Ë³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©¹ÔÀ¯³Ø±¡¡ÊENA¡Ë¤Ç¸¦½¤¤Î¸å¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥½¥¦¥ë¤Ê¤É¤Çºß³°¶ÐÌ³¡£2012Ç¯¡¢³°Ì³¾Ê¹ñºÝË¡¶ÉÄ¹¤«¤éÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±Êä¡Ê³°À¯Ã´Åö¡Ë¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£2014Ç¯¤«¤é¿·Àß¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¼¡Ä¹¤â·óÌ³¡£2019Ç¯¤ËÂà´±¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÎò»Ë¤Î¶µ·±¡Ù¡ØÆüËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÆþÌç¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¿â ½¨É×¡Ê¤¿¤ë¤ß¡¦¤Ò¤Ç¤ª¡Ë
Á°ÃóÃæ¹ñÆüËÜ¹ñÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¶µ¼ø
1961Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢1985Ç¯¤Ë³°Ì³¾ÊÆþ¾Ê¡£Ãæ¹ñ¸ì¸¦½¤ÁÈ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÂÐÃæ³°¸ò¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£ÆîµþÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤Î¸å¡¢ËÌµþ¡¢¹á¹Á¡¢ÂæËÌ¤Ê¤É¤Çºß³°¶ÐÌ³¡£2006Ç¯¡¢ÆüÃæ¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡×¤Î¹½ÁÛ¤òÈ¯°Æ¡£2020Ç¯¡¢ÃóÃæ¹ñÆüËÜ¹ñÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¤Ë½¢Ç¤¡£2023Ç¯12·îÂà´±¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆüÃæ³°¸òÈëÏ¿¡¡¿â½¨É×ÃóÃæ¹ñÂç»È¤ÎÆ®¤¤¡Ù¡£
