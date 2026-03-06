¡Öit¡Çs not the end of the world¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Ýî¤ß¤ë¸ÀÍÕ...♡¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öit¡Çs not the end of the world¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öit¡Çs not the end of the world¡×¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤òÉ½¤¹É½¸½¡£
Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤ä¤µ¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖYou made a mistake, but it¡Çs not the end of the world.¡×
¡Ê¥ß¥¹¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¼¹ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
