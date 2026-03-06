女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は6日、第110話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第110話は、あっという間に半年が過ぎ、1891年（明治24年）11月。松野トキ（郄石あかり）は出産の日を迎える。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）や松野司之介（岡部たかし）、錦織丈（杉田雷麟）や正木清一（日高由起刀）は無事の出産を祈り、家の柱に“てっぽう”。松野フミ（池脇千鶴）クマ（夏目透羽）産婆（原ふき子）が見守る中、ついにトキとヘブンの子どもが誕生。かわいらしい赤ちゃんに、デレデレになる松野家一同。その中、“名探偵正木”が“あること”に気づく…という展開。

ヘブンは裸足でお百度参りも。松野家の面々が労い、トキは「ありがとう。えらかった〜。けど、よかった〜」と安堵。ヘブンは男の子を抱き「Ohシカデテコナイ」と感無量だった。

正木はヘブン・トキ・子どもの3人が同じ戸籍に入らないと家族になれないのでは？と疑問点を口にした。

ヘブンは車夫・永見剣造（大西信満）に「ナガミサン、クビ。クービ」と言い渡し「ブキヨウ、デスケン」と「恩給」と書かれた包みを手渡した。「カゾク、ダイジ。イッショ、イナサレ」と一礼。永見も「大変、お世話になりました」と頭を下げた。

永見は第107話（3月3日）、妻からの手紙を読み、涙。妻子を松江に残してきたことを明かし「妻は、わしより不器用ですけん。松江を離れたら、不幸せになりますけん、それで」と語っていた。

そして、ヘブンはトキに「シッカリ、ケッコン、シマセンカ？」と提案。いよいよ戸籍と帰化の問題が描かれそうだ。

SNS上には「永見さん、今まで本当にありがとう」「ヘブンさんの粋な計らい。泣いちゃう」「分厚い退職金」「こんなに優しい“クービ”があったとは（涙）」「永見さんも“アタラシ、ノ、ジンセイ”を歩むんだ」などの声。視聴者の涙も誘った。

9日から第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」に入る。