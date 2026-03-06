女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は6日、第110回が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンの間に第1子男児が誕生、松野家が喜びに包まれる姿が描かれた。出産シーンの収録は偶然にも昨年12月19日、郄石の23歳の誕生日に行われ「生まれた日にトキがママさんになって本当にうれしい！」と感激。郄石にとって“朝ドラヒロインの出産シーン”は夢だったという。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第110回は、あっという間に半年が過ぎ、1891年（明治24年）11月。松野トキ（郄石あかり）は出産の日を迎える。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）や松野司之介（岡部たかし）、錦織丈（杉田雷麟）や正木清一（日高由起刀）は無事の出産を祈り、家の柱に“てっぽう”。松野フミ（池脇千鶴）クマ（夏目透羽）産婆（原ふき子）が見守る中、ついにトキとヘブンの子どもが誕生し…という展開。

ヘブンは裸足でお百度参りも。松野家の面々が労い、トキは「ありがとう。えらかった〜。けど、よかった〜」と安堵。ヘブンは男の子を抱き「Ohシカデテコナイ」と感無量。直接的な出産シーンは合計約1分だった。

出産シーンについて、橋爪CPは「郄石さんは朝ドラヒロインになるのが夢で、それは叶ったんですが、実はその先がありまして。朝ドラヒロインになって、子どもを産むシーンを演じるのが夢だったそうなんです。なので、当初からずっと“出産シーンはありますか？”と聞かれてきました」と振り返る。

ヘブンは「フィリピン滞在記」執筆を打診され、物書きとしての夢を追うのか、あきらめるのか葛藤。トキを残しての単身赴任は事実上“日本とは永遠におさらば”になる。来週第23週に続く「戸籍問題」も絡め、トキの懐妊・出産が描かれた。

2024年度前期「虎に翼」など、近年は出産シーンを省く朝ドラも。“郄石の夢”とは別に「ふじきさんと話し合いを重ねる中で、ヘブンが日本人になる時のストーリー展開が見えてきて、トキや松野家はもちろん、彼の喜びを描く意味でも、出産シーンを盛り込むことにしました。郄石さんには出産シーンがあるかどうかは半々ぐらいと伝えていたので、凄く感激していました」。念願の出産シーンの撮影は、奇しくも郄石の誕生日と重なり「みんなでお祝いもしましたが、夢がもう一つ叶う特別な誕生日、素敵な誕生日プレゼントになったんじゃないでしょうか」と明かし、郄石にとっては“ダブルの喜び”に包まれる1日になった。

トキとヘブンが結婚・家族になるまでの紆余曲折、トキと家族を守るための松江から熊本への転居、新生活は時に退屈なこともあったが「新しい命が誕生した瞬間だけは、そういうことを全部忘れて、ただただ喜びに浸る。産婆さん（原ふき子）もドーンと構えてくれたので、目指したシーンになったと思います」と手応えを示した。

番組公式SNSはオフショットを掲載。「“生まれた日にトキがママさんになって本当に嬉しい！”と感激されていました」と郄石のコメントを紹介した。

“赤ちゃんキャスティング”に定評あるNHKだが、この日の新生児は両親のうち片方が外国にルーツを持つ。今後、成長して登場するトキ＆ヘブンの赤ちゃん（乳児）や子役（幼児）も全員同様という朝ドラ異例の配役で「スタジオにいらっしゃるご両親に、国際結婚のお話をうかがったり。子どもたちのかわいさに、みんな癒やされていました」。史実でも、熊本時代の1893年（明治26年）に八雲とセツさんの長男・一雄が誕生している。