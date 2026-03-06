女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日から第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

次週予告。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は「ニシコオリサン、ゴブサタ」と親友・錦織友一（吉沢亮）と玄関で再会。錦織も「ご無沙汰しております」と一礼したが、顔は映らない。

錦織の登場は第19週「ワカレル、シマス。」（2月9〜13日）以来4週ぶり。SNS上には「錦織が帰ってきた！」「またワンカット予告」「後ろ姿だったし、声に張りがなかったし、色々心配になる次週予告」などと歓喜と心配の声が相次ぐ。

錦織とヘブンの友情は果たして。