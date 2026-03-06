広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が５日、本拠地デビュー戦での快投を誓った。この日は、同球場での全体練習に参加した。チームは７日からマツダスタジアムで中日との２連戦に臨む。新人右腕の登板も予定されており、内容と結果を示して、開幕１軍入りへアピールをする構えだ。

待ちに待ったマツダスタジアムでの登板だ。赤木は、「楽しみのほうが大きい」と声をはずませた。７、８日の中日戦での登板を予定する。快投を演じて開幕１軍へ前進する意気込みだ。

この日の全体練習で、初めて本拠地のマウンドに上がり、投内連係に参加した。内野に、土ではなく天然芝が敷き詰められている同球場特有の感触に「（打球が）転がらないなと思いました」。減速する打球に対し、バント処理の際などは、より素早くマウンドを駆け降りなければならないことを確認した。

オープン戦は３試合に登板し、防御率３・００。前回２月２８日の楽天戦は、最速１５０キロの直球を軸に１回無失点と、３人をピシャリと封じた。四死球も３試合で０と、制球に安定感があるのも頼もしい。

楽天戦登板後、３日間チームを離れ、仏教大の卒業試験を受けた。科目は「哲学とサンスクリット語です」。大学の校舎内には、同大ＯＢの大野（中日）、木村光（ソフトバンク）と並んで、自身のユニホームが飾られていた。大学の期待を背負っていることも、改めて感じ取った。

試験後に、トレーニングジムで体を動かしており、チームに再合流したこの日も、ブランクを感じさせない動きを見せた。開幕まで約３週間。中継ぎ争いも横一線だ。「与えられたところで、しっかり０に抑える」。直球のように、力強く開幕１軍を手繰り寄せる。