世界三大バレエ団の一つ、英国ロイヤル・バレエ団が2026年7月に、3年ぶりの来日公演を行う。世界的なスターが勢ぞろいで登場する中でも、一際注目を集めるのは、プリンシパルとして充実の時期を迎える高田茜さん。たおやかで気品に満ちた雰囲気をまといながら、強靭な体幹を使った超絶技巧を、さらっと見せて、極上の舞台を作り上げる。「日本が大好きで、日本で踊る機会を大切にしている」という高田さんに、公演に向けた心意気を聞いた。（取材・文：ジャーナリスト 清野由美）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

ハッピーな『リーズの結婚』と悲劇の『ジゼル』

―― 2026年7月の公演では『リーズの結婚』『ジゼル』という英国ロイヤルならではのラインナップ。『リーズの結婚』は、イギリスの田園を舞台にした、ひたすら明るく、楽しい演目ですが、一方で『ジゼル』は村娘のジゼルの哀しい愛の運命を、幽玄の世界に描き出すクラシックの精髄です。両作品の主役を演じる高田さんは、それぞれ、どのような解釈で臨まれるでしょうか。

高田茜さん（以下、高田）：『リーズの結婚』は、1960年代に芸術監督を務めたフレデリック・アシュトンによる、古きよき英国ロイヤルスタイルの代表作です。イギリスの田園を背景に、コミカルなドタバタあり、ダンサーたちがカラフルなリボンを編み上げていく名場面ありで、笑顔の絶えない作品です。ロイヤルの看板作品として、みんなに愛されてきましたが、この10年ほどは上演がなく、久しぶりの公演になります。私もすごく楽しみにしているところです。

―― 温かく、コミカルな演目ということで、高田さんご自身もリラックスして踊れますか。

高田：ハッピーな2幕ものですが、実は技術的にすごく難しい作品で、終わったらもう、どっと椅子にへたりこんでしまうくらいなんです。リーズという裕福な農園の一人娘が、恋人のコーラスと結婚するまでの物語ですが、アシュトンの振り付けは、役の気持ちを表すために、上体を大きく使って動かすところが特徴です。テクニックの下支えが、すごく大事なのですが、観客のみなさまには、もちろんその大変さを見せてはいけない。そこに、アシュトン作品の魅力と、難しさがありますね。

―― もう一つの『ジゼル』は、田園の陽気な人間模様とは対極の悲劇で、特に２幕目、白いロマンチック・チュチュをまとったダンサーが幽界で踊るシーンは、静謐な哀しみに満ちたクラシックの王道です。

高田：ピーター・ライトが演出したロイヤル版の『ジゼル』は、1幕の最後、ジゼルの死の場面が、恋人の裏切りを知って、みずから胸に剣を刺すような、激しいものになっています。ですから、よりドラマ性が強まるといいますか。

―― もともと病弱だったジゼルが、裏切りにあって、そのショックで心臓が止まってしまう、という演出が多い中、ロイヤル版はよりショッキングな場面が1幕の最後に来るのですね。

高田：1幕の村祭りから一転して、2幕はバレエ・ブラン（白いバレエ）といわれる、クラシックバレエの正統で、純粋な美しさをお見せする場面になります。ロイヤル版では悲劇性が強まった分、２幕の霊的な世界の静けさがきわまって、ロイヤルならではの演劇性が強く表現されていると思います。その世界観を壊さないように、私もジゼルを丁寧に演じたいと思っています。

「演劇性」へのあこがれ

―― 高田さんは中学卒業後にロシアの名門、ボリショイ・バレエ・アカデミーに留学し、そこからローザンヌ国際バレエコンクールでプロ研修賞を受賞して、英国ロイヤル・バレエ団に入団されています。ロシアと英国の違いは、どのようなところにありますか。

高田：ロシアは古典バレエの継承という点で世界のトップレベルです。ただ、私自身はボリショイで勉強を重ねるうちに、もっと成長したいという気持ちが強くなりました。その気持ちの中心にあったのが「演劇性」へのあこがれでした。

私は３歳でバレエを始めて、小学生の時からコンクールに出場したりしていましたが、当時から将来はプロのバレエダンサーになる、という目標を持っていました。バレエを上手に踊ること以上に、何かを踊る時、その役がどういう気持ちか、周囲にどんな人たちがいて、どのようにその役と関連しているのかと、いろいろ想像を広げていくことが、子どもの時から好きだったんですね。

―― 今年の1月30日〜２月1日に東京で催されたガラ公演『Zenith of Ballet ―至高の舞―』では、これもまた英国ロイヤルの十八番であるネオクラシック「マノン」の第1幕パ・ド・ドゥと、前衛的なコンテンポラリーの「ボーダーランズ」を踊られました。バレエ団の本拠、ロンドンのロイヤルオペラハウスでは『白鳥の湖』『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』『ロミオとジュリエット』『真夏の夜の夢』『不思議の国のアリス』など、古典から新作まで、実に幅広い役柄を踊っておられます。

高田：次から次へと、新しい挑戦をいただくので、無我夢中という感じなのですが（笑）。ロシアバレエも深い魅力がありますが、ロイヤルで演劇性を重視したストーリーバレエを踊ることが、私の夢でしたので、今の環境には本当に感謝しています。

物語性のあるバレエを踊る時は、そのキャラクターの幼少期だったり、育った環境だったりを想像して、解釈のレイヤーを重ねていくんです。そうすると、一つひとつの「パ」（バレエの動き方、ステップ）が持つ意味が腑に落ちて、舞台に立った時も、自然に音楽に反応していけるんですね。

―― 現代音楽を使った前衛作品など、バレエの物語性を排した作品でも、役の解釈はされるのでしょうか。

高田：アブストラクト（抽象的）な作品であっても、振り付けから意味を感じ取って、表現していくことはできるので、そこはよく考えていますね。リハーサルの時に、振付家の言葉からインスピレーションを得ることもありますし、一緒に踊るパートナーの解釈から、「そうか！」と思うこともあります。パートナーとは、別に言葉で語り合うわけではないのですが、二人で踊っているうちに、見えてくる世界があるというか。

バレエ界は変わった人しかいないかも

―― 2025年の秋にAmazon Prime Videoで『エトワール』というバレエ界を舞台にしたコメディドラマが配信されて、バレエファンの間で話題になりました。ドラマでは、変わり者の天才振付家のキャラが強烈に描かれていますが、実際もそうですか？（笑）



『ジゼル』第二幕 ©ROH 2016. Photograph by Tristram Kenton

高田：あのドラマは友人も出ていて、私もすごく見たいのですが、残念ながらまだなんです。きっとドラマ用にデフォルメされていると思いますが、確かにバレエ界は、変わった人しかいないかも。それは振付家に限らず。（笑）

―― 英国ロイヤルは動画配信にも意欲的で、リハーサルやクラスレッスンの様子を、惜しみなく全世界に公開しています。レベルの高いダンサーたちとともに、確かに個性の強い先生もいらっしゃいますね。

高田：基本的にバレエとダンサーたちに、すごく愛情を注いでくださっているんですね。それゆえ、みなさんが個性的なのですが、入団した当初から、ある名物先生がレッスン中にかけてくれる言葉が、もう私の脳裏には刻み込まれていて、音楽がかかると、自動的にその言葉も一緒に付いてくるんですよ。ほかの団員たちもそうで、よく物まねをして、笑い合っています。（笑）

ロイヤルの環境は本当に恵まれている

―― 高田さんが英国ロイヤルのプリンシパルに就任されたのは2016年。吉田都さんに次ぐ日本人女性のプリンシパルで、21年ぶりという快挙でしたが、ロイヤルは英国をはじめ、アルゼンチン、スペイン、ロシア、イタリアと、多彩な国籍のダンサーが集まって、開かれた雰囲気ですね。

高田：今回の来日公演のメンバーの国籍もそうですね。アルゼンチン出身のプリンシパル、マリアネラ・ヌニェスさんとは１月の東京のガラ公演でもご一緒しましたが、いつも周囲を明るく照らしてくれるような方です。大先輩であり、世界のバレエ界でもトップの存在ですが、私を見つけると気さくに声をかけてきて、体調なども気にかけてくださるんです。

ロイヤルの大先輩には吉田都さんもいらっしゃいますが、都さんは日本人だけでなく、東洋人で初めてロイヤルの女性プリンシパルに就任された方。今もイギリスの観客にとても愛されています。都さんがここで実績を作ってくださったからこそ、私たちも今、ロイヤルで自信を持って踊れているんだと、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。



『リーズの結婚』のリハーサル。英国ロイヤル・バレエ団のプリンシパル、カルヴィン・リチャードソンと ©2025 RBO. Photographed by Andrej Uspenski

そのように、ロイヤルが世界のダンサーにとって開かれた場所で、またサポートが行き届いているところは、本当に恵まれていると思います。健康的な食事ができるキッチンや、ピラティスもできるトレーニングジム、ケガのケアができるフィジオもありますし、近年は精神面のケア体制も整っています。

特に私はケガとどうつきあうかが、ダンサーとして大きな課題になっているので、この体制には本当に助けられています。

―― 高田さんのキャリアは、プリンシパルの昇格前も後も、膝の損傷、臀部の肉離れ、指の骨折など、常に壮絶なケガとともにありました。ソリスト時代に主役デビューをするはずだった『眠れる森の美女』を左膝のケガで逃したり、19年の来日公演『ドン・キホーテ』の主役を、やはり半月板損傷で降板したりされていますが、そのような経験は、つらいものだったでしょうね。

高田：ケガをすると、まず自分の好きなバレエができなくなります。日々の絶対的な習慣であるバーレッスンもストップしてしまうし、治る見込みも自分には分からない。部屋に一人でいると、バレエしかない自分は、この先どうなってしまうんだろう、って気が変になりそうになって、落ち込むところまで、落ち込んでしまいます。

幸いケガが回復して、舞台に復帰ということになっても、やっぱりすごく怖くなるんですね。その気持ちは、私だけでなく、すべてのダンサーが持っているものですので、バレエ団も精神面のケアを大事にするようになっているのです。バレエ団のケアとは別に、私はカウンセリングも受けるようにして、自分が置かれている状況を冷静に受け止めて、そこから前に進むように努めています。

ケガはしないにこしたことはありませんが、そのようなどん底を何回か経験したことで、バレエへの情熱を再確認して、メンタルも徐々に強くなっていった。そのように、ポジティブに考えていくことは大切ですね。

瞑想と片付けで心をスッキリ

―― 現在、心身を維持するために心がけていることはありますか。

高田：瞑想の時間を持つことです。私は自分でも認める「ネガティブな性格」で、それを公言して友人にも笑われているのですが、どうしても、ものごとを考え過ぎてしまうんです。何か、予測できないことに直面して、パニックになる瞬間もいまだにあります。でも、瞑想を習慣にするようになって、それまで消化できないでいた、自分のネガティブさ、もやもやした不安などにとらわれることは、少なくなりました。

―― 瞑想は、どのようにするのでしょうか。

高田：いわゆるマインドフルネスだと思うのですが、意識を呼吸に還元して、頭の中でぐるぐる回っている考えを、どんどん手放していくイメージです。そうやって気持ちを整えることで、心が健康になっていくことを実感しています。

あと、私は片付けがすごく苦手なのですが、本番前のお化粧前をきれいにすることも、意識的にするようになりました。ごちゃごちゃしがちなメイクアップ道具を、順序立てて並べると、心がスッキリします。

―― 英国ロイヤルという“猛者”揃いの中で、活躍を続ける高田さんは、物腰も話しぶりも控えめです。レッスン風景の動画配信を拝見しても、みずから前に来るようなところがありませんが、どこにいても、そこに光があたったように目立っています。「ジゼル」はまさに、そんな高田さんの“ニンに合った”至高の舞台になることでしょう。そして、それとは正反対の演目「リーズの結婚」で、高田さんがどう明るく弾けるか、さらに楽しみになりました。