トヨタ「ライズ ”GRスポーツ”」に注目！

トヨタのコンパクトSUV「ライズ」は、ダイハツのOEM車でありながら、本家を超える売り上げを誇る人気モデルです。

このライズの改良モデルが2026年1月19日にインドネシアで発表され、日本仕様にはない「GRスポーツ」がグレード設定されていると話題になっています。

【画像】超カッコいい！ これが「ライズ ”GRスポーツ”」です！（30枚以上）

インドネシアのライズのボディサイズは全長4030mm×全幅1710mm×全高1635mmと日本仕様よりも大きいのも特徴。なお、インドネシア仕様のホイールベースは2525mmと変更ありませんが、最低地上高は200mmと、日本仕様の185mmよりも高く設定されています。

パワーユニットは、最高出力86馬力、最大トルク112.8Nmを発揮する1.2リッター直列3気筒ガソリンエンジン、または最高出力98馬力、最大トルク140.2Nmを発揮する1リッター直列3気筒ターボガソリンエンジンの2種類。

トランスミッションは5速MTまたはCVTを設定しています。駆動方式は2WDのみで、4WDはありません。

今回の改良でインテリアも小変更が加えられ、黒で引き締められたインテリアにアクセント的にステッチがあしらわれたほか、7インチのデジタルメータークラスター、インフォテインメントスクリーン（ディスプレイ）は9インチに拡大しました。

新型ライズの最大のトピックは、専用エアロバンパーを装着したGRスポーツが設定されたことです。

かなりゴツそうに見える造形で、リアにはディフューザー形状を盛り込み、ドアにもサイドモールディングを追加。また17インチのアルミホイールはブラック塗装が施され、足元を引き締めています。

インドネシアでのライズ GRスポーツの価格は2億9210万ルピア、日本円で約271万円です（2026年3月上旬時点）。

トヨタが国内で展開するGRスポーツの各モデルは、サスペンションやステリング系のチューニングまでおこなうが一般的ですが、インドネシアのライズ GRスポーツは、グレードというより見た目重視の特別仕様車に近い内容です。

スタイリッシュにまとまっており、日本市場への導入希望の声もありますが、現状でも、それに近い仕上がりを純正オプションでも実現できるとトヨタ販売店のセールススタッフが教えてくれました。

「コンパクトSUVのライズですが、ボディのカスタマイズを希望されるお客様も多く、これを受けてスタイリッシュかつアグレッシブなエアロパーツを組み合わせた6種のパッケージオプションをご用意しています。

GRブランドはありませんが、『モデリスタ』や『TRD』といったトヨタ車の専門アフターパーツ・ブランドからリリースされているパーツでアグレッシブなスタイリングへと変貌できます」

トヨタはいくつものアフターパーツ・ブランドを抱えており、「GR」に加え、スタイリッシュなモデリスタ、GRに近いレーシーな仕上がりのTRDがあり、今回のライズに関してはイメージ的にはTRD製の「アグレッシブスタイル」と呼ばれるセットオプションを装着すれば、かなりイメージに近付けられます。

セットオプション価格（消費税込、以下同）は16万5000円（フロントスポイラー＋サイドスカート＋リアバンパースポイラー）。

もっと攻めたスタイルを希望するなら、モデリスタの「アドバンス・ブラストスタイル」のBセットもあり、これはエアロパーツ×3に加えて＋15mmとなるカラードフェンダー（オーバーフェンダー）のセットで、価格は28万4900円です。

さらに過激さを加えたいなら、モデリスタの大型リアスポイラー（4万700円）や18インチアルミホイールセット（25万800円）など、純正らしいハイクオリティを誇る、車検にも対応したエアロパーツが手に入ります。

※ ※ ※

日本自動車販売協会連合会が発表した2026年1月の新車ランキングでライズは3位と好調な売り上げを見せています。

多くのユーザーに選ばれているライズですが、純正のカスタマイズパーツをまとうことで、利便性と個性を両立した、より愛着の湧く相棒へと進化させることができるでしょう。