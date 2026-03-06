＜義母、人生かけた復讐劇＞義祖母の盾となり守ってくれた義母「私たちが会いに行く」【第3話まんが】
私（カオリ）は、夫のシンイチと娘のカリン（3才）との3人家族。義実家には義母と義父、そして義祖母の3人が同居しています。義祖母は自分の価値観で物事を進めたがる傾向があり、なにかと口出しをしてきます。私や夫が困っていると、いつも盾になってくれるのが義母でした。一方で義母はいつも義祖母に嫌味を言われています。しかし夫によると、義母自身が「放っておいて」と言うので周りはどうしてあげることもできないそう。私はひたすらモヤモヤとした気持ちを抱えてしまうのでした。
私たちの結婚式は無事に執り行われましたが、義祖母は文句ばかり言っていたそうです。義祖母の義母に対する悪態は親戚の間でも有名だそうで、親族はこぞって義母の味方をしたそうです。
それからも義祖母はなにかにつけて私たちに口を出してきます。
私たちの子どもが女の子だと知って文句を言ってきたこともありました。「おばあちゃんのことは気にしなくていいからね」と、必ず義母が盾になってくれました。ほかにも私たちが嫌な気持ちになる発言が続いたため、それからは義母が孫であるカリンに会いに、わが家に来てくれるようになったのです。
義祖母は基本的に私や夫に対してなにかしてくることはありません。
ただ、結婚式や出産など「親族」として関わるときは、自分の意見を押し通そうとしてくるのです。
しかしそんなときはいつも義母が盾となり、私たちにまで義祖母の口撃がこないように守ってくれていたのでした。
義母が気の毒で、私はつい、言い返したり注意したりしないのかと聞いてしまったのです。
すると義母は「誰にもなにも言われない人生は悲しい」と……。
その瞬間、義母の顔がいつもとは違うように見えたのです。
きっと義母なりにいろいろ思うところがあるんだろうな……そんな風に思っていました。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
