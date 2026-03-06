「刺身も食べられた」体調回復の次は… 古江彩佳は中国大会で今年も好相性
＜ブルーベイLPGA 初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞古江彩佳はボギーなしの4バーディ「68」で回り、首位と2打差の7位と好スタートを切った。「2〜3メートルの長めのパーパットをいくつかしのぎながら回れた。ノーボギーはすごくよかった」と、今季3度目のボギーなしラウンドに満足感をにじませる。
〈連続写真〉ゆったり振るから曲がらない！ 古江彩佳ドライバースイング
10番ではユーティリティでピン上3メートルにつけてバーディ発進。最終9番では「傾斜越え」という、マウンドが入り組んだ14メートルを流し込むビッグプレーを見せた。アンジュレーションのかなり強いグリーンだが、比較的ラインは読めているという。「落としどころによって難しさが変わるコース。ショットで多少ミスしても次でカバーできた」と堅実なプレーでスコアを伸ばした。今大会は6年ぶりに開催された2024年大会から3年連続3度目の出場。24年は3位、25年は首位発進から3位で終えている。相性の良さを問われれば、「うーん…分からない」と笑うが、きょうは首位に立った同組のルーキー、ファン・ヨウミン（韓国）を追いかけるように、テンポよくプレー。今回も好発進となった。先週の「HSBC女子世界選手権」では「食あたり」で思ったように食事ができず、体調不良ながら4日間を完走した。「お腹は大丈夫です。けっこう食べられています。なんなら刺身も。それがちゃんとパワーになってくれれば」と回復をアピールする。ただ、「いまは喉がきました（笑）」と、いつもより低い声でポツリ。「でもそこは大丈夫」と、プレーへの大きな影響はなさそうだ。「行ってもいい場所に打っていき続ければ、パーセーブもラクになる。ピン位置によってしっかり考えながらやっていきたい」と残り3日間、上位争いを見据えた。（文・笠井あかり）
