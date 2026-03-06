松山英樹は18位、久常涼は26位 米男子のシグネチャー大会が開幕
＜アーノルド・パーマー招待 初日◇5日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞米国男子ツアーのシグネチャーイベントのひとつが開幕。第1ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
日本勢は2人が出場。「ジェネシス招待」以来2試合ぶりの試合となる松山英樹は、4バーディ・1ダブルボギーの「70」で初日の競技を終えた。2アンダー・18位タイで2日目に入る。こちらも1週の休養を挟み臨む久常涼は、4バーディ・3ボギーの「71」とまずまずの滑り出し。1アンダー・26位タイから上位進出をうかがう。9アンダーで首位に立ったのはダニエル・バーガー（米国）。6アンダーの2位タイにコリン・モリカワ（米国）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）が続く。世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）は松山と並ぶ2アンダー・18位タイ。同2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はイーブンパー・33位タイからのスタートになった。賞金総額は2000万ドル（約31億4000万円）で、優勝者は400万ドル（約6億2800万円）を手にする高額大会だ。なお同週には「プエルトリコオープン」（グランド・リザーブCC/プエルトリコ）も開催。こちらには金谷拓実、平田憲聖が出場している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アーノルド・パーマー招待 初日成績
アーノルド・パーマー招待 第2Rの組み合わせ＆スタート時間
金谷ら出場 米男子プエルトリコ・オープン 初日の成績
最新！ 米男子賞金ランキング
渋野＆原が今季初戦！ 米女子中国大会 初日成績
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
日本勢は2人が出場。「ジェネシス招待」以来2試合ぶりの試合となる松山英樹は、4バーディ・1ダブルボギーの「70」で初日の競技を終えた。2アンダー・18位タイで2日目に入る。こちらも1週の休養を挟み臨む久常涼は、4バーディ・3ボギーの「71」とまずまずの滑り出し。1アンダー・26位タイから上位進出をうかがう。9アンダーで首位に立ったのはダニエル・バーガー（米国）。6アンダーの2位タイにコリン・モリカワ（米国）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）が続く。世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）は松山と並ぶ2アンダー・18位タイ。同2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はイーブンパー・33位タイからのスタートになった。賞金総額は2000万ドル（約31億4000万円）で、優勝者は400万ドル（約6億2800万円）を手にする高額大会だ。なお同週には「プエルトリコオープン」（グランド・リザーブCC/プエルトリコ）も開催。こちらには金谷拓実、平田憲聖が出場している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アーノルド・パーマー招待 初日成績
アーノルド・パーマー招待 第2Rの組み合わせ＆スタート時間
金谷ら出場 米男子プエルトリコ・オープン 初日の成績
最新！ 米男子賞金ランキング
渋野＆原が今季初戦！ 米女子中国大会 初日成績