平田憲聖は21位、金谷拓実は112位と出遅れ 米男子プエルトリコ大会が開幕
＜プエルトリコオープン 初日◇5日◇グランド・リザーブCC（プエルトリコ）◇7506ヤード・パー72＞プエルトリコで行われる米国男子ツアーが開幕。第1ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
日本勢は2人が出場。4バーディ・2ボギーの「70」をマークした平田憲聖が、2アンダー・21位タイとまずまずの滑り出しを切った。先週を17位で終えた金谷拓実は2バーディ・5ボギーの「77」と出遅れ。2日目は5オーバー・112位タイからの巻き返しを図る。8アンダーで首位に立ったのはチャンドラー・ブランシェ（米国）。7アンダー・2位にゴードン・サージェント（米国）、5アンダー・3位にイェスパー・スベンソン（スウェーデン）が続く。賞金総額は400万ドル（約6億2800万円）で、優勝者は72万ドル（約1億1300万円）を手にする。なおフロリダ州開催の米男子ツアーのもう1試合「アーノルド・パーマー招待」には松山英樹、久常涼が出場している。
