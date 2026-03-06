『ばけばけ』第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」の各回あらすじを振り返る。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
■第106回のあらすじ
トキ（高石あかり）はリテラシーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）を支えるために、英語の勉強を続ける。ある日、ラン（蓮佛美沙子）にお茶会に招待されるトキ。外国人の妻であり英語も上手なランに、トキは英語の勉強のコツを教えてもらう。家でも丈（杉田雷麟）や正木（日高由起刀）に英語の勉強に付き合ってもらう、トキ。そんな中、ヘブンにイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙が届く。
■第107回のあらすじ
イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、フィリピンに行って滞在記を書いてみないかと誘われた、ヘブン（トミー・バストウ）。トキ（高石あかり）への英語のトレーニングにも力が入る。しかし、トキもがんばってはいるが、なかなか英語は上達しない。そんなある日、ヘブンとトキは涙を流す永見（大西信満）の姿を目撃する。さらに、ヘブンが出勤中の松野家でトキが突然倒れてしまう。トキの身にいったい何が！？
■第108回のあらすじ
ラン（蓮佛美沙子）の家の帰り道に、動けなくなってしまったトキ（高石あかり）。通りかかった丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）に連れられ病院で診察を受ける。大きな病かと不安なトキだったが、診察の結果、新たな命を授かったことを知る。家に帰ったトキの報告に、フミ（池脇千鶴）と司之介（岡部たかし）は歓喜する。しかし、トキはヘブン（トミー・バストウ）に告げるのは待ってほしいと家族に伝える。
■第109回のあらすじ
ラン（蓮佛美沙子）から、トキ（高石あかり）がフィリピンの話を全て知っていると聞かされたヘブン（トミー・バストウ）。ランにも背中を押され、ヘブンはトキを日本に残しフィリピンに旅立つことを決意する。一方、トキもまた生まれる子供と家族たちと日本に残り、ヘブンの作家活動を応援することを決意する。互いに決意を告げるため、トキとヘブンは散歩に出かける。
■第110回のあらすじ
あっという間に半年が過ぎ、トキ（高石あかり）は出産の日を迎える。ヘブン（トミー・バストウ）や司之介（岡部たかし）、丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）は、無事の出産を祈り家の柱に向かう。フミ（池脇千鶴）、クマ（夏目透羽）、産婆（原ふき子）が見守る中、ついに、トキとヘブンの子供が産まれる！可愛らしい二人の子供に、デレデレになる松野家一同。そんな中、正木があることに気づく。
