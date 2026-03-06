¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ö°ÂÄê¤ÎNHK¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡¢Íè½µÍ½¹ð¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤á¤¯¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¡¡²¿¤Ê¤Î¤è¡¼¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè110ÏÃ¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈ¾Ç¯¤¬²á¤®¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï½Ð»º¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ä»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¡¢ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Î½Ð»º¤òµ§¤ê²È¤ÎÃì¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¡¢½õ»º»Õ¡Ê¸¶¤Õ¤»Ò¡Ë¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡ª¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ò¶¡¤Ë¡¢¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¤Ê¤ë¾¾Ìî²È°ìÆ±¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀµÌÚ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î¸ÍÀÒ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¼ÖÉ×¡¦±Ê¸«¡ÊÂçÀ¾¿®Ëþ¡Ë¤Ë¡È¥¯¥Ó¡É¤ò¹ð¤²¡¢²ÈÂ²¤Î¤¤¤ë¾¾¹¾¤Ëµ¢¤ë¤è¤¦²¸µë¤òÅÏ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤Ë¡¢Æ±¤¸¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤ë°Õ»×¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍè½µÍ½¹ð¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤â¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£
X¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÉ´ÅÙ»²¤ê¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¥è¥¡¡¥á¥ò¡¡¥â¥Ã¥Æ¡¡¥³¥Î¥è¡¡¥Ë¡¡¥¥Æ¡¡¥¯¥À¥µ¥¤¡¡µã¤¯¤ï¡Ä¡×¡Ö¤ª¡¼¡¢Å¸³«¤¬Áá¤¤¤¾¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹Ô¤«¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤â¤¦½Ð»º¤«¡×¡Ö¤Æ¤Ã¤Ý¤¦¤Çµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤ëÃËÀ¿Øw¡×¡Ö¤ï¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÖ»Ò¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¡Ö°ÂÄê¤Î¡¢ÄêÉ¾¤Î¡¢NHK¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÌäÂê¡Ê¡©¡Ë¤¬¡Ä¡×¡Ö±Ê¸«¤µ¤ó¤ò²ÈÂ²¤Î¸µ¤Ø¡ª¡×¡Ö¹â³ÛÂà¿¦¶â¡×¡Ö±Ê¸«¤µ¤ó¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¡¡µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï»ö¼Âº§¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤óÆüËÜµ¢²½¤Ø¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¤¡¡ªÍè½µ¤ÎÍ½¹ð¤¬¤¡¤¡¤¡¤¡¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ë¡¢¥Ë¥·¥³¥ª¥ê¥µ¥ó¡ª¡ª¤Ê¤ó¤«¼å¡¹¤·¤¤¡Ä¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤â¥Ï¥Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿¥Ë¥·¥³¥ª¥ê¤µ¤ó¤À¤±¤ÇÍ½¹ð¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢¥·¥ó¥Ñ¥¤¡×¡Ö±Ê¸«¤µ¤ó¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹æµã¡Ä¤«¤é¤Î¡¢¤Ê¤Ë¤è¡¢¤³¤ÎÍ½¹ð¡¡¤Þ¤¿¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤è¡¢¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¡¡¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤è¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¿¡Ä¡ª¤Þ¤¿Í½¹ð¤À¤±¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤¶¤ï¤á¤«¤»¤ë¶Ó¿¥¤µ¤ó¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£