¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡ÛÅöÃÏ£Í£Ã¤ÎËÒ¸¶¿¿Í³¤µ¤ó¤¬¿·¥Ô¥Ã¥È¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¾Ò²ð¡Ö¸½¾ì¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡ÖÂè£±£°²ó³ÚÅ·¶ä¹Ô¾Þ¡×¤¬£¶Æü¤Ë³«Ëë¡£½éÆü¹±Îã¤ÎÅöÃÏ¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÖÁÈ¡Ö¥º¥Ð¥Ã¤È¡ª¡ª¤Ê¤Ù¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×£Í£Ã¡¦ËÒ¸¶¿¿Í³¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥à¡Ö¤ª¤Þ¤æ¤Î¿²¸À¡×¡½¡½¡£º£²ó¤Ï¤«¤é¤Ä¥Ü¡¼¥È¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¿·¥Ô¥Ã¥È¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¤ª¤Þ¤æ¤Î¿²¸À¡Û¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ËÒ¸¶¿¿Í³¤Ç¤¹¡£¤³¤Î£±·î¡¢¤«¤é¤Ä¥Ü¡¼¥È¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë£³¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥È¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤â·ÐÎò¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç»ä¤è¤êÇ¯¾å¤ÎÍê¤â¤·¤¤¸åÇÚ¤â¡Ä¡£¸½¾ì¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤Î£³¿Í¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¿¹ÅÄÍÚ¹á¤µ¤ó¡£Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¤ÇÌîµå£±£°Ç¯¡¢½ÀÆ»½éÃÊ¡¢¥Ô¥¢¥Î£±£°Ç¯¡¢¥â¥Ç¥ëÎò£±£¸Ç¯¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï¤ÇÃË¾¡¤ê¤Ê°ìÌÌ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤ª¤Þ¤æÍÍ¤È¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¡Öà¤«¤é¤Ä¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«³Ú¤·¤¤¤è¤Íá¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤é¤Ä¤ò¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÁý»³À¡²Â¤µ¤ó¡£Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤Ç»ý¤ÁÁ°¤Î¾Ð´é¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤¬Éð´ï¡£¤â¤È¤â¤ÈàÏÃ¤¹¡¦ÅÁ¤¨¤ëá»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤Ã¤È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÄ©ÀïÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀ¾Ìî¿ÎÈþ¤µ¤ó¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡¢º´²ì°é¤Á¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¹ñÂÎ½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È£Í£Ã¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ø¤Î»×¤¤¤«¤é¼«¿È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤»¤ë¾ì½ê¤À¤È´¶¤¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ý¤ÁÁ°¤Î½ÀÆðÀ¤ÈÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¸½¾ì¤Î´¶Æ°¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¬¼«Á³ÂÎ¤ÇÏÃ¤»¤ë°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿£³¿Í¤¬¡¢Æ±¤¸àÅÁ¤¨¤ëá¾ì½ê¤Ø¡Ä¡£Çß¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÇ¦ÂÑ¡×¤È¡Öµ¤ÉÊ¡×¡½¡½¡£´¨¤µ¤ÎÃæ¤Çô¥¤Èºé¤¯Çß¤Î¤è¤¦¤Ë·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¯²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£