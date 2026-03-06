友成空、『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』主題歌、新曲「Teacher」が配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

令和のポップキラー・友成空 (トモナリソラ) が、新曲「Teacher」を各音楽配信サービスにてリリースした。

今回の楽曲「Teacher」は、3月20日(金)全国公開『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌となっており、友成空自ら作詞・作曲・編曲を担当。どこか懐かしく、胸を締めつけるようなピアノの旋律に乗せて、先生視点で描かれた繊細な心情表現と鮮やかな背景描写が静かに心へ届く。

3年E組の10年分の思い出に寄り添いながら、作品の“想い”そのものを音楽で包み込み、観る者の感情を一気に引き上げる楽曲となっている。

＜友成空コメント＞

暗殺教室のテーマの一つである「人の成長」について、僕なりに考え抜いて書いた曲です。

23歳の僕は、生徒と先生のちょうど中間にいるような年齢なので、今なら両方の気持ちを表現できると思いました。

手紙や日記を読むような気持ちで聞いていただきたいです。

●リリース情報

友成空

「Teacher」

配信中

配信リンクはこちら

https://tomonarisora.lnk.to/Teacher

●作品情報

劇場版「暗殺教室」みんなの時間



2026年3月20日(金)全国公開

●イベント情報

北海道日本ハムファイターズ”PRE-SEASON GAME2026 AFTER GAME”

3月20日(金・祝)

会場：エスコンフィールド HOKKAIDO

詳細

https://fighters.co.jp/news/detail/202600817678.html

FM802 EVENING TAP 心斎橋BIGSTEP FEEL THE FUNKY BEAT SPECIAL

3月21日(土) 14:30 -＜LIVE＞友成空

場所：心斎橋BIGSTEP大階段イベントスペース

MC：田中乃絵(FM802 DJ)

詳細はこちら

https://funky802.com/site/pickup_detail/8135

©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025

関連リンク

友成空オフィシャルサイト

https://avex.jp/tomonarisora/

「暗殺教室」10周年記念プロジェクト『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』公式サイト

https://ansatsu-anime.com/