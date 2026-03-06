【DREAM STAGE 第8話】吾妻がK-POP界を追われた原因とは TEAM NAZE崩壊の危機に
【モデルプレス＝2026/03/06】俳優の中村倫也が主演を務めるTBS金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の第8話が、6日より放送される。
【写真】紅白出場イケメンアイドル「ドリステ」に友情出演
本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指すK-POP版“スポ根”ドラマ。劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信などの活動を行う。
中村、NAZEのほか、池田エライザ、ハ・ヨンス、岩瀬洋志、HOJIN（KAJA）、志賀李玖（ICEx）、松瀬太虹、ISAAC（KAJA）、森香澄、村瀬紗英、キム・ジェギョン、イ・イギョンらが出演する。
パク・ジス（キム・ジェギョン）にまたしても裏切られ、怒るナム社長（ハ・ヨンス）。同じ頃、TORINNERが所属する巨大事務所・Bouquet Musicの日本支社には、ターンとキムゴンの姿が。彼らをにこやかに出迎えたのは、チェ・ギヨン（イ・イギョン）代表の忠実な部下・神谷（要潤）。神谷は「NAZEを辞めてTORINNERに入らないか」とワールドツアーや大物アーティストとのコラボなど、TORINNERの今後のド派手な計画を披露して2人を誘惑する。
さらに神谷は、吾妻がかつてK-POP界を追われる原因となった疑惑の記事を取り出し、「このまま吾妻さんを信頼していたら後悔しますよ」と冷酷に笑う。「お母さんの治療費だとか、小さい弟の養育費とか。生きていくにはお金がかかりますよねえ」神谷の言葉に、不安を抑えきれないターンとゴン。吾妻を信じたいが、本当に信じて良いのか。悩む2人が出した結論とは。
一方、神谷は週刊誌記者・風祭（河内大和）を利用して、「吾妻は今、またしても暴力でNAZEを支配している」という悪意に満ちた記事を拡散する。チェ代表と神谷の執拗な攻撃に、ついにTEAM NAZEは崩壊する。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出場イケメンアイドル「ドリステ」に友情出演
◆中村倫也主演「DREAM STAGE」
本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指すK-POP版“スポ根”ドラマ。劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信などの活動を行う。
◆「DREAM STAGE」第8話あらすじ
パク・ジス（キム・ジェギョン）にまたしても裏切られ、怒るナム社長（ハ・ヨンス）。同じ頃、TORINNERが所属する巨大事務所・Bouquet Musicの日本支社には、ターンとキムゴンの姿が。彼らをにこやかに出迎えたのは、チェ・ギヨン（イ・イギョン）代表の忠実な部下・神谷（要潤）。神谷は「NAZEを辞めてTORINNERに入らないか」とワールドツアーや大物アーティストとのコラボなど、TORINNERの今後のド派手な計画を披露して2人を誘惑する。
さらに神谷は、吾妻がかつてK-POP界を追われる原因となった疑惑の記事を取り出し、「このまま吾妻さんを信頼していたら後悔しますよ」と冷酷に笑う。「お母さんの治療費だとか、小さい弟の養育費とか。生きていくにはお金がかかりますよねえ」神谷の言葉に、不安を抑えきれないターンとゴン。吾妻を信じたいが、本当に信じて良いのか。悩む2人が出した結論とは。
一方、神谷は週刊誌記者・風祭（河内大和）を利用して、「吾妻は今、またしても暴力でNAZEを支配している」という悪意に満ちた記事を拡散する。チェ代表と神谷の執拗な攻撃に、ついにTEAM NAZEは崩壊する。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】