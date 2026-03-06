日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3490（+9.0　+0.26%）
ホンダ　1443（+11.5　+0.80%）
三菱ＵＦＪ　2715（-20　-0.73%）
みずほＦＧ　6412（-98　-1.51%）
三井住友ＦＧ　5331（-61　-1.13%）
東京海上　6132（-60　-0.97%）
ＮＴＴ　149（-1.2　-0.80%）
ＫＤＤＩ　2655（-24　-0.90%）
ソフトバンク　208（-1.5　-0.72%）
伊藤忠　2083（-25.5　-1.21%）
三菱商　5039（-75　-1.47%）
三井物　5845（-59　-1.00%）
武田　5596（-35　-0.62%）
第一三共　2836（-8　-0.28%）
信越化　6116（-110　-1.77%）
日立　4771（-89　-1.83%）
ソニーＧ　3367（-13　-0.38%）
三菱電　5538（-80　-1.42%）
ダイキン　19332（-268　-1.37%）
三菱重　4709（-60　-1.26%）
村田製　3747（-61　-1.60%）
東エレク　41087（-633　-1.52%）
ＨＯＹＡ　27808（-332　-1.18%）
ＪＴ　5640（-40　-0.70%）
セブン＆アイ　1991（-15　-0.75%）
ファストリ　63747（-613　-0.95%）
リクルート　6846（-79　-1.14%）
任天堂　8590（+13　+0.15%）
ソフトバンクＧ　3759（-105　-2.72%）
キーエンス（普通株）　60664（-646　-1.05%）