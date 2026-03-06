日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3490（+9.0 +0.26%）
ホンダ 1443（+11.5 +0.80%）
三菱ＵＦＪ 2715（-20 -0.73%）
みずほＦＧ 6412（-98 -1.51%）
三井住友ＦＧ 5331（-61 -1.13%）
東京海上 6132（-60 -0.97%）
ＮＴＴ 149（-1.2 -0.80%）
ＫＤＤＩ 2655（-24 -0.90%）
ソフトバンク 208（-1.5 -0.72%）
伊藤忠 2083（-25.5 -1.21%）
三菱商 5039（-75 -1.47%）
三井物 5845（-59 -1.00%）
武田 5596（-35 -0.62%）
第一三共 2836（-8 -0.28%）
信越化 6116（-110 -1.77%）
日立 4771（-89 -1.83%）
ソニーＧ 3367（-13 -0.38%）
三菱電 5538（-80 -1.42%）
ダイキン 19332（-268 -1.37%）
三菱重 4709（-60 -1.26%）
村田製 3747（-61 -1.60%）
東エレク 41087（-633 -1.52%）
ＨＯＹＡ 27808（-332 -1.18%）
ＪＴ 5640（-40 -0.70%）
セブン＆アイ 1991（-15 -0.75%）
ファストリ 63747（-613 -0.95%）
リクルート 6846（-79 -1.14%）
任天堂 8590（+13 +0.15%）
ソフトバンクＧ 3759（-105 -2.72%）
キーエンス（普通株） 60664（-646 -1.05%）
