東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.59　高値157.85　安値156.46

159.53　ハイブレイク
158.69　抵抗2
158.14　抵抗1
157.30　ピボット
156.75　支持1
155.91　支持2
155.36　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1609　高値1.1647　安値1.1559

1.1739　ハイブレイク
1.1693　抵抗2
1.1651　抵抗1
1.1605　ピボット
1.1563　支持1
1.1517　支持2
1.1475　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3357　高値1.3387　安値1.3298

1.3486　ハイブレイク
1.3436　抵抗2
1.3397　抵抗1
1.3347　ピボット
1.3308　支持1
1.3258　支持2
1.3219　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7811　高値0.7838　安値0.7783

0.7893　ハイブレイク
0.7866　抵抗2
0.7838　抵抗1
0.7811　ピボット
0.7783　支持1
0.7756　支持2
0.7728　ローブレイク