東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.59 高値157.85 安値156.46
159.53 ハイブレイク
158.69 抵抗2
158.14 抵抗1
157.30 ピボット
156.75 支持1
155.91 支持2
155.36 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1609 高値1.1647 安値1.1559
1.1739 ハイブレイク
1.1693 抵抗2
1.1651 抵抗1
1.1605 ピボット
1.1563 支持1
1.1517 支持2
1.1475 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3357 高値1.3387 安値1.3298
1.3486 ハイブレイク
1.3436 抵抗2
1.3397 抵抗1
1.3347 ピボット
1.3308 支持1
1.3258 支持2
1.3219 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7811 高値0.7838 安値0.7783
0.7893 ハイブレイク
0.7866 抵抗2
0.7838 抵抗1
0.7811 ピボット
0.7783 支持1
0.7756 支持2
0.7728 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値157.59 高値157.85 安値156.46
159.53 ハイブレイク
158.69 抵抗2
158.14 抵抗1
157.30 ピボット
156.75 支持1
155.91 支持2
155.36 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1609 高値1.1647 安値1.1559
1.1739 ハイブレイク
1.1693 抵抗2
1.1651 抵抗1
1.1605 ピボット
1.1563 支持1
1.1517 支持2
1.1475 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3357 高値1.3387 安値1.3298
1.3486 ハイブレイク
1.3436 抵抗2
1.3397 抵抗1
1.3347 ピボット
1.3308 支持1
1.3258 支持2
1.3219 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7811 高値0.7838 安値0.7783
0.7893 ハイブレイク
0.7866 抵抗2
0.7838 抵抗1
0.7811 ピボット
0.7783 支持1
0.7756 支持2
0.7728 ローブレイク