3月6日 注目決算　注目度S:日本スキー場開発　注目度A:日本駐車場開発ほか

【注目度 S級】

☆日本スキー場開発（6040）

Focus：日本駐車場開発の業績牽引銘柄。

【注目度 A級】

◎日本駐車場開発（2353）不動産

Focus：業績いつも良い。不動産は今後も狙えるから注目セクター。

【注目度 B級】

○泉州電業（9824）商社

Focus：電線関連なので多少は見ておきたい。

（3月6日発表予定 12社）

1873 日本ハウスホールディングス ３Q 建設

2438 アスカネット ３Q サービス

2910 ロック・フィールド ３Q 食品

2353 日本駐車場開発 ２Q 不動産

3816 大和コンピューター ２Q サービス

3854 アイル ２Q サービス

6040 日本スキー場開発 ２Q サービス

6267 ゼネラルパッカー ２Q 機械

3733 ソフトウェア・サービス １Q サービス

7279 ハイレックスコーポレーション １Q 自動車

8917 ファースト住建 １Q 不動産

9824 泉州電業 １Q 商社

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。