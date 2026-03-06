世界選手権初金！新体操団体「フェアリージャパン」は恋愛OK「すごい赤裸々」

スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。

本日3月6日（金）深夜の同番組には、昨年8月に史上初となる世界選手権団体総合金メダルを獲得したフェアリージャパンの6選手（鈴木歩佳、稲木李菜子、田口久乃、西本愛実、花村夏実、三好初音）が登場。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

高度な技術とチームワークから繰り出される美しい演技で世界中を魅了する彼女たちが、NGなしのぶっちゃけトークを繰り広げる。

◆超仲良しなフェアリーメンバーたち！その絆の秘訣

番組ではまず、笑顔を浮かべながら和やかに話すメンバーたちの様子を見て、「女子会のよう」だと感じ取ったMC近藤千尋から「仲良しでいられる秘訣」について質問が。

また、フェアリージャパンのインスタをチェックした宮本夢羅アナウンサーが「（皆さんで）旅行に行かれていましたよね」と問いかけ、そこからメンバーたちのまるでサークル仲間のような関係が明らかになる。

プライベートを楽しく過ごす彼女たちの貴重なオフショットも満載だ。

そして話題は、新体操に励んでいるからこその知られざる悩みへ。華やかさの裏で、実は中年男性のような悩みをメンバーたちが抱えていることが判明する。

さらに、極限まで鍛え上げた身体は、ついつい“職業病”が出てしまう癖があり、意識しないと“おしとやかさ”から離れがちになってしまうという。世界一に輝いた彼女たちが、収録中にも必死で格闘していた意外な悩みとは？

◆フェアリージャパンは恋愛OK！意外なその経緯

ストイックで、恋愛はあえてセーブしがちなイメージのあるアスリートだが、実はフェアリージャパンは「恋愛OK」という事実も判明する。

恋愛OKになった経緯や、世間のイメージとは真逆をいくフェアリージャパン・メンバーたちの現在の恋愛事情まで語られる。

理想の相手やデートプラン、さらにメンバーたちの好みのタイプも大暴露。近藤からは「すごい赤裸々」との本音もこぼれ、スタジオは大爆笑に包まれる。