北山宏光が主演を務め、内藤瑛亮監督とタッグを組むホラー映画『氷血』が2026年夏に全国公開されることが決定した。

2023年にソロデビューを果たしアーティストとして活動する中、ドラマ『AKIBA LOST』（日本テレビ系）や舞台『醉いどれ天使』で主演を務め俳優としても活躍する北山。7年ぶりの映画出演にしてホラー映画初主演となる本作では、東京でデザイナーとして働いていたが、雪深い実家へ妻子と共に移住することになり、父の怪死をきっかけに、日常が“白い怪異”に侵され、正気を失っていく主人公・稔役を演じる。北山は初のホラー映画主演について、「目を覆いながら夢中になって観ていたホラーというジャンルの中に初めて飛び込める事、とても嬉しく思っています。この夏に極寒のエンターテイメントを体験してみてください」とコメントを寄せている。

監督を務めるのは、『ミスミソウ』や『ヒグマ!!』、『許された子どもたち』などの内藤。撮影地で記録的な大雪に襲われたという内藤は、「だからこそ得がたい特別な画が撮れました。雪に閉ざされた白い世界で壊れていく北山宏光さんを楽しみにしていて下さい」と本作への想いを語る。脚本は、2024年に『夏の午後、おるすばんをしているの』で第3回日本ホラー映画大賞を受賞した片桐絵梨子が手がけた。

古くから雪国で語られてきた“白い存在”。それが何なのか、確かなことは誰も知らない。吹雪は強まるほど視界を奪い、人を迷わせる。絶望的なホワイトアウトの恐ろしさと、その奥に潜む異様な美しさ。これは“感じてしまった”時点で、すでに逃げ場のない恐怖。“白の恐怖“が、呼吸が凍りつく速度で、観る者の感覚を侵蝕していく。

【コメント】・北山宏光（主演・稔役）

学生の頃、目を覆いながら夢中になって観ていたホラーというジャンルの中に初めて飛び込める事、とても嬉しく思っています。また、試写会で初めて観させていただいた時、こんなにも映像で冷たい温度が伝わる作品をスタッフさんとみんなで生み出せた事もとても嬉しく思います。是非、この夏に極寒のエンターテイメントを体験してみてください。

・内藤瑛亮（監督）

撮影地の会津で記録的な大雪に襲われました。だからこそ得がたい特別な画が撮れました。雪に閉ざされた白い世界で壊れていく北山宏光さんを楽しみにしていて下さい。

（文＝リアルサウンド映画部）