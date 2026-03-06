対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』の実写映画『Street Fighter（原題）』が、『ストリートファイター／ザ・ムービー』の邦題で10月16日に全世界同時公開されることが決定。あわせて日本版特報映像と17種のキャラクターポスターが公開された。

『ストリートファイター』は、全世界でシリーズ累計販売本数5,700万本を超える対戦格闘ゲーム。実写映画である『Street Fighter』の主要キャラクターのキャストが発表され、撮影が本格始動した。

ケンを演じるのは、『好きだった君へのラブレター』シリーズなどのノア・センティネオ。リュウ役には『ウォリアー』などのアンドリュー・小路が決定した。春麗を演じるのは、『BAD GENIUS／バッド・ジーニアス』で主演を務めたカリーナ・リャン。日本人キャストとして、プロレスラーの後藤洋央紀がエドモンド本田役で出演する。

そのほか、世界各国からジョー“ローマン・レインズ”アノアイ（豪鬼役）、デヴィッド・ダストマルチャン（ベガ役）、コーディ・ローデス（ガイル役）、アンドリュー・シュルツ（ダン役）、エリック・アンドレ（ドン・ソバージュ役）、ヴィドゥユト・ジャームワール（ダルシム役）、カーティス“50セント”ジャクソン（バイソン役）、ジェイソン・モモア（ブランカ役）、オーヴィル・ペック（バルログ役）、オリヴィエ・リヒタース（ザンギエフ役）、レイナ・ヴァランディンガム（ユーリ役）、アレクサンダー･ ヴォルカノフスキー（ジョー役）、カイル・ムーニー（マーヴィン役）、メラニー・ジャーンソン（キャミィ役）が出演する。

公開された日本版特報映像は、各キャラクターたちが激しく拳を交え合う、圧巻のアクションシーンが凝縮された内容だ。鮮烈なネオンカラーと、90年代特有のざらついた空気感が融合した映像美の中で、リュウ、ケン、春麗、ダルシム、エドモンド本田、キャミィなど伝説のファイターたちが次々とその姿を現す。ゲームで幾度となく魅せてきた技も、実写ならではの破壊力で炸裂。サマーソルトキックを鮮やかに決めるガイル、必殺のブレーンバスターで敵を沈めるザンギエフ、闇の奥から赤く光る眼で獲物を睨みつける豪鬼ーー往年のファンなら思わず胸が高鳴る名シーンが連続する。映像のクライマックスには「ボーナスステージ」を完全再現。ファイターたちが拳と脚だけで車を解体し鉄屑へと変えていく光景が映され、勝利の証として画面に浮かび上がる「YOU WIN」の文字がラストを飾る。

あわせて公開された17枚の日本版キャラクターポスターでは、物語の核となるリュウとケンが、鍛え上げられた肉体と道着を纏い、今にも波動拳を放たんとする面持ちで写っている。シリーズのヒロイン・春麗も、麗しくも力強い、洗練された闘う者の姿で登場。

また、50セントが演じるボクサー、マイク・バイソンは、巨大なボクシンググローブと不敵な面構えで重量級の迫力を放つ。カントリー歌手ペックが扮する爪の使い手・バルログは、特徴的な仮面と鋭利な鉤爪を装着し、美しくも不気味なオーラを纏っている。そして、全ての元凶であるベガは、冷酷な軍服姿で底知れぬ狂気を漂わせる。さらに、『アクアマン』シリーズのモモアが演じるブランカは、特殊メイクとVFXを融合させ、緑色の肌と野性味あふれる獣性を完全再現。“世界一巨大なボディビルダー”リヒタースによるザンギエフは、CG加工なしでも画面を埋め尽くすほどの筋肉量で圧倒する。WWEの絶対王者レインズによる豪鬼、コーディ・ローデスによるガイルなど、強者たちの魂が宿ったビジュアルとなっている。

