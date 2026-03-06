６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：００ 独・製造業新規受注
１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２２：３０ 米・雇用統計
２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０ 米・平均時給
２２：３０ 米・小売売上高
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：日本ハウス<1873>，日本駐車場<2353>，アスカネット<2438>，Ｒフィールド<2910>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，日本スキー<6040>，ゼネラルパ<6267>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>
出所：MINKABU PRESS
