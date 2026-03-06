６日の主なマーケットイベント ６日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 独・製造業新規受注

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

２２：３０ 米・小売売上高

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：日本ハウス<1873>，日本駐車場<2353>，アスカネット<2438>，Ｒフィールド<2910>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，日本スキー<6040>，ゼネラルパ<6267>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>



出所：MINKABU PRESS