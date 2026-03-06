○経済統計・イベントなど

１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：００　独・製造業新規受注
１９：００　ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２２：３０　米・雇用統計
２２：３０　米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０　米・平均時給
２２：３０　米・小売売上高
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：日本ハウス<1873>，日本駐車場<2353>，アスカネット<2438>，Ｒフィールド<2910>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，日本スキー<6040>，ゼネラルパ<6267>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>

出所：MINKABU PRESS