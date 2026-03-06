3月28日よりLeminoとWOWOWにて一挙放送・配信される亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』の予告編とアザーカットが公開された。

本作は、2019年に韓国SBSで放送され、社会現象を巻き起こした同名ヒューマンドラマの日本リメイク版。野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）が、万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、オフシーズンの球団運営フロント陣の奮闘劇が描かれる。韓国版は最高視聴率20.8%を記録。韓国のゴールデングローブ賞ともいわれる第56回百想芸術大賞テレビ部門でドラマ作品賞をはじめとする多数の賞を受賞した。

万年最下位に沈むプロ野球チーム「ドリームズ」。チーム内の派閥争い、守備のミスを連発する選手たち……その内部は、崩壊寸前の状態だった。そんなドリームズの再建を託されたのが、野球未経験のゼネラルマネージャー・桜崎準。彼は競技経験こそないものの、これまで複数のスポーツチームを優勝へ導いてきた、“優勝請負人”として知られる人物だ。桜崎は問題の根本に切り込むべく、選手やフロント陣と衝突しながらも、常識にとらわれない改革を次々と打ち出していく。そして、彼が最初に下した決断は、球団の象徴とも言えるスター選手のトレードだった。勝利とは何か。チームとは何か。選手だけでなく、球団スタッフをも巻き込みながら、その問いに向き合っていく。

日本リメイク版では、野球未経験ながら大胆な改革を推し進めるプロ野球チーム”ドリームズ”の新GM・桜崎準役で亀梨が主演を務めるほか、長濱ねる、野村萬斎、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎らが集結。監督は、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）の瑠東東一郎が担当する。

公開された予告編は、「これから始まるのは、命懸けの戦いです」という、球団GM桜崎準（亀梨和也）の決意を感じさせるセリフから幕を開ける。不正ドラフト、裏金疑惑、戦力外通告、年俸交渉、スター選手の闇。桜崎の改革の前には数々の障壁が立ちはだかる。そんな中、球団社長・根岸壮（野村萬斎）が「ドリームズを解散します」と宣言。万年最下位で赤字続きの球団に明るい未来は訪れるのか。

あわせて公開されたアザーカットには、スタジアムを背に対峙する新GM・桜崎と、球団社長・根岸壮の姿が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）