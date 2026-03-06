他人の家に汚物をまき、ラッカーで落書きする“復讐代行”「カネを稼ぎたくて」韓国20代男の犯行

他人の家の玄関ドアに汚物をまいたりラッカーを吹き付けたりするなど、いわゆる「復讐代行」テロを行った疑いを持たれている20代の男が、金稼ぎを目的に犯行に及んだと供述した。

3月5日、警察によると、京畿道（キョンギド）の華城東灘（ファソン・トンタン）警察署は、財物損壊および住居侵入などの疑いを受ける20代の男を、近く拘束送致する予定だ。

男は先月22日午後8時30分頃、華城市・東灘新都市のあるマンション15階の住戸の玄関ドアに生ゴミをまき、赤いラッカーペイントで落書きをした疑いを持たれている。近隣に虚偽の事実で被害者の名誉を毀損する内容のビラ約40枚をまいた後、逃走した疑いも併せて持たれている。

検挙された男は、金稼ぎを目的に私的な復讐を代行する、いわゆる「復讐代行」の仕事に志願したと供述した。報道を通じて復讐代行組織の存在を知り、先月14日に同組織が運営するテレグラムのチャンネルを自ら探し出し、犯行に加担したという主張だ。

復讐代行の対価として80万ウォン（日本円＝約8万5000円）相当の暗号資産を受け取ったとされる男は、「ニュースを見て『あんな仕事もあるんだな』と知った。金を稼ぐために今回初めて犯行に及んだ」と供述した。

警察は、復讐代行組織の上役の追跡および検挙のためテレグラム側に協力を要請する一方、先月24日に軍浦（クンポ）市の集合住宅で発生した復讐代行テロ事件など、類似の事件との関連性の有無も併せて調べている。

