新卒採用では、人手不足を背景に企業の採用意欲が依然として高く、学生にとって有利な「売り手市場」が続いている。では、こうした状況のなかで、企業は実際にどの大学から学生を採用しているのだろうか。業界別・企業別に2025年「採用大学」ランキングを作成した。今回は三菱UFJ銀行、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行の3メガバンクのランキングをお届けする。（文／Diamond WEEKLY事業部 編集チーム、データ提供／大学通信）

2024年は早慶がトップ

25年はどうなった？

マイナス金利の解除により、銀行業界は金利上昇と再編加速の局面に入った。中でもメガバンクは、金利正常化の追い風を受けつつ、投資銀行業務やM＆A支援などの手数料ビジネスを拡大し、収益基盤を強化している。今後は資本力を生かした再編や成長投資も一段と進みそうだ。

2024年の3メガバンクの「採用大学」ランキングでは、三菱UFJ銀行と三井住友銀行は1位が慶應義塾大学、2位が早稲田大学、みずほフィナンシャルグループ（FG）は1位が早稲田大、2位が慶應大となり、早慶が圧倒的な強さを見せた。

25年のランキングでは、こうした傾向に変化があったのだろうか。

