侍ジャパン・井端弘和監督

　侍ジャパンがいよいよ本日、第6回WBCのPOOL Cの1次ラウンド・チャイニーズ・タイペイ戦を迎える。

　世界一連覇へ大事な初戦となるが、第１回大会から1次ラウンドの初戦はどのような戦いを振り返っていきたい。

▼ 第1回大会

3月3日　中国　2 − 18　日本

＜8回コールド＞

日本　０１１　０４３　２７│１８

中国　０００　２００　００│２

勝：上原浩治　S：清水直行

本塁打：西岡剛、福留孝介、多村仁

▼ 第2回大会

3月5日　日本　4 − 0　中国

中国　０００　０００　０００│０

日本　００３　００１　００×│４

勝：ダルビッシュ有

本塁打：村田修一

▼ 第3回大会

3月2日　ブラジル　3 − 5 日本

日　　本　００１　１００　０３０│５

ブラジル　１００　１１０　０００│３

勝：摂津正　S：牧田和久

▼ 第4回大会

3月7日　日本　11 − 6　キューバ

キューバ　００１　０００　３２０│６

日　　本　１００　１５０　２２×│１１

勝：石川歩

本塁打：松田宣浩、筒香嘉智

▼ 第5回大会

3月9日　日本　8 − 1　中国

中国　０００　００１　０００│１

日本　１００　２００　１４×│８

勝：大谷翔平

本塁打：牧秀悟

　過去5大会とも大事な初戦に白星を手にしている。第3回大会以外は、すべて先制点を奪い主導権を握っている。

　前回大会の中国戦も初回に押し出し含む3者連続四球で幸先よく先制。4回に大谷翔平のレフトフェンス直撃の2点適時二塁打でリードを3点に広げると、3−1の7回に牧秀悟のソロ本塁打、8回に山田哲人、甲斐拓也の適時打などで4点を追加。

　投げては先発・大谷が4回無失点に抑えると、5回から登板した戸郷翔征が一発を食らったが、湯浅京己、伊藤大海が1イニングを無失点に抑え、8−1で勝利した。前回大会は、この勝利をきっかけに1度も敗れることなく、無敗で王者奪還を果たした。

　今大会は2年前のプレミア12の決勝戦で敗れたチャイニーズ・タイペイと初戦を対戦する。初戦をモノにして、勢いをつけたい。