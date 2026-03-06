Çò°æ°ì¹¬¡¦¡Ç23Ç¯Âç²ñ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´¿´î¤Î½Ö´Ö¡×¡ÚWBCÁíÎÏÂçÆÃ½¸¡Û
Çò°æ°ì¹¬¡Ê¡Ç23Ç¯Âç²ñÍ¥¾¡¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¡ÖºÇ½ª²ó¤Î·èÃÇ¡×
¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤Î»ä¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¡Ê64¡Ë¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÌîµå¤Î·Á¤òÁª¼ê¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢¤½¤ì¤ò´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÇò°æ°ì¹¬¡¦¡Ç23Ç¯Âç²ñÍ¥¾¡¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢£Ä£å£Î£Á¤Î¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿Çò°æ°ì¹¬»á¡Ê64¡Ë¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÍ¥¾¡¤Î±¢¤ÎÎ©¤ÆÌò¼Ô¤¬¡¢£³Ç¯Á°¤Î´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡Ç23Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡Ë¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µÜºê¹ç½É¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¼ã¼ê¤ÎÂ¿¤¤Åê¼ê¿Ø¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÈÆüËÜµå³¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ï£Î£Ð£Â¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤Î´Ö¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¡íÊÉ¡í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÛ¹Í«¤Ç¤·¤¿¡£
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¤ËÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¿©»ö²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î±§ÅÄÀîÍ¥´õ¡Ê27¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø±§ÅÄÀî²ñ¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ÈÂÐÅù¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
£Î£Ð£ÂÁÈ¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤âÆ±¤¸¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î¶¯²½»î¹ç¤«¤é¹çÎ®¤·¤¿Èà¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£Í£Ì£Â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡ØæÆÊ¿¡ª¡Ù¤Èµ¤·Ú¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤Ç¤µ¤¨¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¡ØæÆÊ¿¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«¤Ï¡¢¹çÎ®¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÁª¼êÁ´°÷¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢»ä¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢¡Ø¤È¤³¤í¤ÇÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤¬¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢Èà¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡ØÇò°æ¤µ¤ó¡¢±óÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬·ë¼Â¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¡¢½à·è¾¡¡¦¥á¥¥·¥³Àï¤ÎºÇ½ª²ó¡¢Â¼¾å½¡Î´¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢Â¼¾å¤ÏÀäÉÔÄ´¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£±³äÂæ¤ÈÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤®¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤â¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Þ¤Ç£³»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¹²óÎ¢¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ÇÂ¼¾å¤ËÂåÂÇ¤ò½Ð¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¤â¤·Â¼¾å¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¡¢¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡½¡½·ª»³´ÆÆÄ¤ÏÂÞÃ¡¤¤ËÁø(¤¢)¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤¬»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¸«¤¿·ª»³´ÆÆÄ¤Ï¡¢°ìÀÚ¤ÎÌÂ¤¤¤Ê¤¯Â¼¾å¤òÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾å¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂÇ¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤è¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡¢·ª»³´ÆÆÄ¤Î³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤òÍî¤È¤¹¥ê¥¹¥¯¤ò¸Ü(¤«¤¨¤ê)¤ß¤º¤ËÆüËÜµå³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÍ¥Àè¤·¤¿·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤½¤³¤ÇÂ¼¾å¤ËÂåÂÇ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î·è¾¡¤ÇÄÉ·â¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤º¡¢ÆüËÜ¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ìÂÇÀÊ¡¢°ìµå¤Ç¤¹¡£º£Âç²ñ¤â¡¢ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Âç²ñ¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤«¡¢Æ±¤¸¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ìÂÎ´¶¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
£³Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢²áµî¤Î»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤ÇÈà¤È¤Î¡íÊÉ¡í¤ò´¶¤¸¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÃ¯¤è¤ê¤â¹Í¤¨¤ëÃË¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯3·î13¡¦20Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê