同居猫さんに甘えたい猫さんは、同居猫さんの肩を前脚でちょいちょいとつついて構って欲しいとお願いをしていたとのこと。1回目のおねだりではなめてもらうことに成功したものの、2回目は上手くいかなかったのだとか。動画は104万回以上も再生され、「ペロペロお願いちょいちょいが可愛過ぎる～」「ちょいとって感じが可愛い」とのコメントが集まっています。

毛づくろいをして欲しい

Instagramアカウント「ア.ビーフライ」さまに登場したのは、黒猫の黒豆くんとハチワレ猫のこんぶくん。こんぶくんは、黒豆くんに構って欲しくて、隣に座って視線を送っていたのだとか。

こんぶくんは、黒豆くんの肩のあたりをちょいちょいとつつき、毛づくろいをして欲しいとおねだりをしたのだそう。控え目なアピール方法がとても可愛らしいです。

おねだりに成功

こんぶくんは、黒豆くんに頭突きをするようにおでこを差し出したのだとか。無事におねだりに成功し、こんぶくんは黒豆くんに毛づくろいをしてもらえたとのこと。ぺろぺろと何度かおでこをなめてもらっていたのだそう。

数回なめてもらったものの、まだ満足できないのか、引き続き構って欲しい様子のこんぶくん。黒豆くんに再びおでこを差し出して、構って欲しいとアピールをしていたのだとか。

2回目のおねだりは失敗

こんぶくんは、再び黒豆くんの肩を前脚で触ったのだとか。すると今度は、黒豆くんがこんぶくんの口元をがぶりと噛んだのだそう。2回目のおねだりは失敗してしまったようです。

最終的には、黒豆くんはその場を立ち去ってしまったのだそう。黒豆くんに振られてしまったこんぶくんは、その場に一人残されてしまったとのことです。

なめて欲しいと黒豆くんにおねだりをするこんぶくんの姿は、Instagramで99万回以上も再生され、「こんぶ君、ペロペロお願いちょいちょいが可愛過ぎる～いつも面倒見の良いリーダーも2回目は却下なんね」「甘え上手それに応えてあげる黒猫ちゃんも可愛いですね」「らぶらぶからのプイっがちょっと切ない」「ねこはかわいいですね～」「黒豆くんどっか行っちゃったにゃ～」「うちのコ達もこんな感じです」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ア.ビーフライ」さまでは、飼い主さん宅で暮らすたくさんの猫たちの姿を見ることができます。猫同士の可愛らしいやり取りは、見ていて癒されますよ。

