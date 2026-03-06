“ウザかわ”幼馴染になりきって…「ミスマガ」アイドルが「初演技」に挑戦！裏側を語る【花城奈央】

「ビキニを着たことがなかった」

発売中のFRIDAYに初登場している、ミスマガ2024で「ミス週刊少年マガジン」を獲得した花城奈央さん。アイドルグループ「きゅ〜くる」のセンターで、沖縄出身の21歳。注目のニューヒロインに話を聞いた。

―出身は沖縄ですね。

「花城は本名で、沖縄に多い苗字なんです。金城とかは有名ですが、花城はそこまで知られていなくて『はなき』『はなじょう』とか呼ばれることも多いですね。ぜひ『はなしろ』覚えてくださいね。

沖縄でオススメなのは、瀬長島！ 那覇からも近くて、真っ白な建物がたくさんある映えスポット。住んでいた時はよく行っていました」

―ミスマガ2024では「ミス週刊少年マガジン」を獲得されました。

「上京してアイドルをやりながら、いろいろなことに挑戦したいという思いがありました。そんな時に事務所の方から声をかけていただき『10代最後だしチャレンジするしかない！』という気持ちでミスマガを受けました。

沖縄出身なんですけど、実はビキニを着たことがなかったんです。海に行く時も、競泳用の水着やTシャツだったので、可愛い水着は初めての経験でした。不安や緊張もありましたが撮影は楽しくて、新しい世界を見ることができました。

グラビアで初めて私のことを知って、ライブに来てくださる方も増えました！ 『グラビアがなかったら知らなかったし、出会えてなかったよ』とファンの方から言ってもらえた時はすごく嬉しかったです」

―そんな花城さんですが、演技に初挑戦されたとか。実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』に出演されたそうですね。

「もともとゲーム実況が好きで、実写恋愛ゲームの実況も見ていたんです。私もヒロインになってみたい……と思ってオーディションを受けました」

“ウザかわ”な幼馴染を演じた

―「菜緒（なお）」という役を演じていますが、どんなキャラクターなのでしょうか。

「普通の幼馴染ってツンツンした気質があったりデレデレだけじゃいられない感じが多いと思うんですけど、今回の役はがっつり『デレ』です。ウザいくらい『好き』という気持ちが伝わってくる“ウザかわ”な幼馴染で、なかなか珍しいヒロインかなと思っています。

でもマネージャーさんなどからは『奈央ちゃん素でしょ』と言われたりもします（笑）。それだけ自分に合っている役だったんだろうなと思います。表情も演技というよりは、『自分だったらこんな顔するかな』と考えながら素直な気持ちで演じました」

―ストーリーの見どころと、好きなヒロインを教えてください。

「ヒロインがどんどん増えていく中で、女の子同士のいがみ合いとか、かわいいだけじゃない部分が見えていくのが面白いと思います。特に凪ちゃんは同じくらいの年齢なので、睨み合ったり、主人公を取り合ったりします（笑）。

凪ちゃんを演じた渚のんちゃんと撮影で仲良くなったのもあって、私は凪ちゃんが一番好きです。『最初は不機嫌なのかな？』と思いきや、デレを見せてくれる時も。一緒にいるうちに、少しずつ心を開いてくれる感じが好きです。

でも……みんな可愛いので一人選ぶのは難しいですね。選択肢によってストーリーがどんどん変わっていくので、ぜひ全部遊んでみてほしいです」

Hanashiro Nao 21歳 T165 B81 W62.5 H87

沖縄県出身。アイドルグループ「きゅ〜くる」のレッド担当。’24年度「ミス週刊少年マガジン」を受賞。最新情報は本人X（@cu_clu_nao）、Instagram（@cc_nao_hanashiro）まで