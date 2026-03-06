クラブロゴの反射印刷や特製ネームカードなど専用仕様にアレンジ

ジェフユナイテッド千葉は3月5日、CHIKYU株式会社が展開する「地球NASAランドセル」とコラボレーションした限定モデルのランドセルを受注販売すると発表した。

SNSでは「本当に発売された」「これはイイ！」などと注目を集めている。

今回のコラボモデルには、NASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材「テンパーフォーム」を採用。スペースシャトルの座席にも使用されていた高密度の低反発素材を肩ベルトと背あてに搭載することで、子供の身体への負担を軽減し、快適な背負い心地を実現している。

デザイン面では、カブセ部分にクラブロゴの反射印刷を施し、夜道での安全性を確保。カブセ裏やネームカード、時間割表もクラブ専用の特別仕様となっている。クラブカラーでもある黄色と黒色の2色展開で、6年間の修理保証も付帯する。

SNSでは「本当に発売された」「女子でもいけるイエローあるやんか！！」「めっちゃいい！」「男の子だったら即決してた」「これはイイ！」「ついに出た」「スタジアムで見たい」などのコメントが寄せられ、ジェフ限定モデルのランドセルが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）