橋本愛

　女優の橋本愛が大胆にイメチェンした姿を公開して話題になっている。

　６日までに更新した自身のインスタグラムに「髪切った　どう？」とつづると、プライベートショットをアップ。黒髪ショートヘアにイメチェンした姿を公開した。さらに「なんだか世界を見渡すと悲しくて悲しくて　うまく笑えない日々だけれど　少しずつ小さな幸せを抱き寄せて　なんとか生きていくしかないね」と記し、続けて「ちゃんと知って　たとえ間違えてもまた学び直して　どんな人の命も奪わせたくない。」とつづった。最後に「こんな世の中でも少しでもくすっと笑ってもらえたらいいなって　それが表現の、ひとつの価値であり意味だと思うから　がんばるよ〜」と意気込んで締めた。

　この投稿に「メロいってやつや！！　愛ちゃんはいつもこうやって自分の考えをきちんと伝えてくれて、本当に素晴らしいなと思います。」「本当に可愛いよ　本当に１番可愛いかっこいい　いつも愛ちゃんの言葉にたくさん勇気をもらってるよ救われてるよ　私も頑張ろって思える　愛ちゃんの考え方も表現の仕方もほんとに大好き　無理せず頑張りすぎず愛ちゃんのペースで　休める時はしっかり休んでね」「愛ちゃん　ボブも似合ってたけどショートすごく似合ってるー！！大人っぽさが増した！！」などのコメントが寄せられている。