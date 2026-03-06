NY³ôÂçÉýÈ¿Íî¡¢784¥É¥ë°Â¡¡ÃæÅì¾ðÀª¶ÛÇ÷²½·üÇ°¤Ç¸¶Ìý¹âÆ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û5Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¤·¡¢Á°ÆüÈæ784.67¥É¥ë°Â¤Î4Ëü7954.74¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤Ï5±Ä¶ÈÆüÂ³¿¤·¡¢»ØÉ¸¤ÎÊÆ¹ñ»ºÉ¸½àÌý¼ï¡ÊWTI¡Ë¤Î4·îÅÏ¤·¤Ï1¥Ð¥ì¥ë¡á81.01¥É¥ë¤È¡¢½ªÃÍ¤È¤·¤ÆÌó1Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥é¥ó¤¬¡¢ÀÐÌý¥¿¥ó¥«¡¼¤ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¶¡µë¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¾å¾º¤ËÈ¼¤¦ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤âÅê»ñ²È¿´Íý¤òÎä¤ä¤·¤¿¡£Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ÇÇä¤êÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤¬1100¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¸¶Ìý²Á³Ê¤¬1¥Ð¥ì¥ë¡á100¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ì¤ÐÀ¤³¦Åª¤Ê·Êµ¤¸åÂà¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¡ÊÊÆÅê»ñ²ñ¼Ò¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·úÀßµ¡³£¤Î¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¤Ê¤É·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¤ÎÇä¤ê¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤âÈ¿Íî¡¢58.49¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2Ëü2748.99¤À¤Ã¤¿¡£