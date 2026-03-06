中田翔が、日本ハムファイターズ時代のチームメイトだった大谷翔平の印象と、現在の飛躍の裏にある圧倒的な理由について語った。

【映像】大谷を「シバこうかと思った」中田翔が一瞬“真顔”に（実際の様子）

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』。この日は、中田翔、今成亮太、ココリコの遠藤章造が来店し、大谷翔平とのエピソードなど様々な野球余談を語った。

大谷の話題になると、中田は当時の印象について「投げる方はすごかったが、打つ方はルーキーにしては飛ばすねくらいの感覚で、今みたいなバッターになるとは思ってなかった」と率直な思いを吐露した。

しかし、現在MLBで大活躍していることについて問われると、「そこまでビックリすることではない」と断言した。中田は「大谷のすごいところは努力」と語り、試合後もトレーニングジムにこもり、圧倒的な練習量をこなしていた当時の姿を明かした。その凄まじい向上心を間近で見ていたからこそ、「あれだけ（練習を）やっていたんだから報われて良かったねという感情に近い」と、今の大谷の飛躍も当然の結果だと敬意を表した。