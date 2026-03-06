政府は５日、結婚を機に姓（氏）を変えた人の旧姓使用の法制化検討を明記した第６次男女共同参画基本計画のもととなる文書「基本的な考え方」を策定した。

近く計画を閣議決定する。高市首相は今国会への旧姓使用関連法案の提出を目指しており、一歩前進した。

計画は２０２６年度から５年間の政府の取り組みに関する方針や目標を示すものだ。文書には「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組む」と記された。

計画は昨年末に閣議決定予定だったが、選択的夫婦別姓制度導入に前向きな連合の芳野友子会長（男女共同参画会議議員）が旧姓使用法制化を明記した経緯に異論を唱え、持ち越されていた。今回は従来の文言のまま策定された。

政府は５日、自民党内閣第一部会などの合同会議で文書を示した。会議では「旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討」を求める意見が出され、政府側は持ち帰った。

昨年の通常国会で野党が提出し、審議入りしていた選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法案は、１月の衆院解散で廃案となった。審議していた衆院法務委員会の委員長ポストは衆院選で大勝した自民が奪還し、旧姓使用の関連法案提出に向けた環境が整いつつある。

木原官房長官は５日の記者会見で「法制化により旧氏使用が一層進めば、社会生活での不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができる」と述べた。