藤本美貴が、夫・庄司智春との結婚前に相手の貯金事情などをすべて確認していたことを明かした。

【映像】結婚前の庄司とのやりとり

3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行へ出発する番組。スタジオではさや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴がMCを務めるほか、桜田通とゆうちゃみが見届け人として出演する。

番組では、相手の収入や貯金が原因で結婚に踏み切れないカップルの姿が放送された。スタジオトークで、ニューヨークの新山が「やっぱ結婚するときとか、それこそ貯金とか気にならないですか？相手の」と女性陣に質問を投げかけた。

これに対し、藤本は「私は全部聞きましたよ」と即答。スタジオが驚く中、藤本は「現状が知りたいだけっていうか、それを受けてどうこうではなくって」と、愛想をつかすためではなく、あくまで2人の現状を把握するために確認したと説明した。

さらに桜田通から「聞かれたらどうですか？」と問われた藤本は、「全然全部言えますよ」とあっけらかんと返答。ヒコロヒーも「収入はあんまり気にせえへんけど、でもやっぱワシらぐらいの年齢でも35〜36歳で貯金ゼロって言われると、それはお金うんぬんじゃなくて、どういう生き様なん！？っていう。そこがなんか怖いかもすね」と同意し、結婚における「お金」の価値観について大いに盛り上がっていた。