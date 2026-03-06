今日6日の近畿地方は、天気が下り坂へ向かう見込みです。午前中は晴れ間が出る所もありますが、午後は寒冷前線の接近に伴い西から次第に雨が降り出すでしょう。夜は広い範囲での雨となり、雷を伴って雨脚が強まる所もありそうです。

午前中は晴れ間が出るが午後は西から雨に

今日6日は、日本海を低気圧が進み、寒冷前線が夜にかけて近畿地方を通過する見込みです。

午前中は晴れ間の出る所が多いものの、天気が下り坂でしょう。

午後は兵庫県など西の地域から雨が降りだし、夜は広い範囲での雨になる見込みです。雷を伴う所もあるでしょう。





日中は低気圧に向かって暖かな南風が入り、気温が上がりそうです。最高気温は14℃から18℃くらいで、前日より2℃から6℃高い所が多く、3月下旬から4月上旬並みの暖かさになる見込みです。

今夜は雷を伴って雨脚が強まる所も

寒冷前線が近畿地方を通過する夜は、紀伊半島周辺を中心に雨脚が強まるでしょう。

雷を伴って、降り方が強まる恐れもあります。

夜は沿岸部を中心に風も強まるため、骨のしっかりした大きめの傘をお持ちください。

雨が降り出すまでは花粉の大量飛散に注意

近畿地方では、スギ花粉の飛散が最盛期を迎えています。

雨が降り出すまでは、スギ花粉の飛散が各地で「極めて多く」なるでしょう。

今日の日中は南風が吹くため、北部でも飛散量が増えそうです。

花粉症の方は、マスクや眼鏡をするなど、万全の対策をなさってください。