梅沢富美男、人生で一番後悔した失敗明かす「劇団も座長も兄貴も全部捨てていきゃ良かった」
俳優の梅沢富美男（75）が4日、テレビ東京『2択チョイスTV』（後8：30）に出演。人生で一番後悔した失敗を明かした。
【写真】「奥様とっても可愛いですね」妻との“顔出し”2ショット披露の梅沢富美男
番組では「身近なお役立ち情報」から「自分の身に起こるかもしれないトラブル」まで、人生のさまざまな場面で使える情報を、2択で紹介した。
梅沢は「あんまり過去を振り返ったりとかしないタイプなんですけど」とした上で、人生で一番後悔した2択の失敗を説明した。
「ちょうど、私が爆発的に売れてね。歌を歌ったら大ヒット。大変な人気になったときに、美空ひばりさんから『共演しませんか？』って話が来た」と明かした。「それはもう、うれしいからさ。すぐ行こうと思ってね。劇団捨ててでもいいから」と振り返った。
ただ、「行こうと思ったら。兄貴からね。『今さら2番手、3番手で出るよりも座長で出たら？』って言われたことが、ちょっと引っかかっちゃって。で、諦めた」と当時を語った。
「そうしたら、ひばりさんが亡くなっちゃった。失敗したな。劇団も座長も兄貴も全部捨てていきゃ良かった」と冗談も交えながら肩を落とした。「人生でこれだけは後悔している」と貴重な機会を逃したことを後悔していた。
