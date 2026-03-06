「かまくらの傷んだ部分を直してたら手袋持ってきてくれた」



【写真】手袋を受け取ろうとした瞬間……「くれないんかーい！」

そんなコメントとともに投稿された写真が、Xで大きな話題を呼んでいます。写っているのは、かまくらの穴から中をのぞく日本スピッツの「楽（らく）」くん（10歳・男の子）。



飼い主さんはこの日、雪で作った「かまくら」の傷んだ部分を補修する作業にあたっていました。するとそこへ、楽くんが片方の手袋を口にしっかりとくわえて登場し、かまくらの穴から顔をのぞかせました。作業中の飼い主さんを気遣って、わざわざ手袋を届けてくれたかのように見えます。



ところが、感動した飼い主さんが「ありがとう」と手袋を受け取ろうと手を伸ばした――その“次の瞬間”でした。楽くんは、差し出された手からスッと顔を背けて、そのまま逃走！



背中を向けて雪の中を走り去っていくシュールな姿が捉えられています。この、期待させておいてからの見事な“寸止め”劇に、投稿には3.9万件超の「いいね」が殺到。「見せにきただけ（笑）」「オチが最高」など、楽くんの気まぐれで愛らしい振る舞いに、多くの爆笑と癒やしの声が寄せられています。当時の状況について、飼い主のくーさんママ（@kukuri_shibainu）さんにお話を伺いました。



ドヤ顔でアピール！ 楽くんのふだんの様子は？

ーー撮影時の様子を教えてください。



「使っているうちに犬用の出入り口（楽がのぞいている穴）や内部の形が崩れてきたので、雪を盛ったりしながら修復をしていたんです。楽はそのとき、外でゴソゴソしながら、ときどき穴から中をのぞいたりしていました。もともと手袋は家の中にあったので、私が作業しているあいだ、家の中に入って持ってきたみたいです。手袋をくわえてきたときは、気づいてほしくて“ドヤ顔”をしていました（笑）」



ーー楽くんは、なぜこのような行動をとったのだと思いますか。



「たぶん、かまってほしかったのと、『ほら、見て！』とアピールしたかったのだと思います」



ーーまさかのオチが反響を呼びましたが、ふだんから“見せびらかし”はしますか。



「やっぱり見せびらかしにきただけか（笑） と思いました。普段から私の着ていたシャツなどで遊びながら、かまってもらうために見せびらかすことがよくあります」



ーー楽くんが空気を読んで行動していると感じることはありますか。



「よくあります。2匹の先住犬がケンカしそうなとき、不穏な空気を察知して先に吠えるんです。ドッグランでも知らない犬同士がケンカしそうな雰囲気を感じとって止めに行きます。楽は、ケンカが嫌い。よく仲裁に入りますね。平和主義のようです」



リプライ欄には、愛らしい振る舞いに翻弄される飼い主さんに共感する声や、走り去る後ろ姿に魅了された人たちからのコメントが相次ぎました。



「オチが最高」

「秀逸な2コマ」

「逃げていく尻」

「なんやねん！！」

「くれへんのか〜い」

「何しに来たん（笑）」

「見せにきただけ（笑）」

「最高のおSiriです！！！」

「犬あるあるで笑った（笑）」

「この逃げ去る後ろ姿がかわいいwwww」

「電車の中で笑いをこらえるのに必死（笑）」

「かわいい〜〜と思ったらオチがおもろかった」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）