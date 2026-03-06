旅の目的地にしたいと思う「山形県の道の駅」ランキング！ 2位「米沢」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、次の休日の予定を立てるのも楽しくなる季節です。地域の個性が光るグルメや心温まる交流が楽しめる場所は、今やドライブの通過点ではなく、最高の目的地になっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「山形県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「山形県の魅力を一箇所で堪能するなら、道の駅米沢が一番のおすすめです。ここは東北屈指の集客力を誇り、何といっても『米沢牛』をリーズナブルに味わえるのが最大の魅力です。館内のレストランやフードコートでは、ステーキや牛串、牛丼など、最高級の味を気軽に楽しむことができます。さらに、フルーツ王国・山形ならではの新鮮な果物や、地元の名酒、伝統工芸品の米沢織まで揃っており、お土産選びにも困りません。主要道路からのアクセスも抜群で、コンシェルジュが観光案内をしてくれるなど、旅の拠点としての機能も完璧です。まさに美味しいものと上質なものに囲まれた、幸せな時間を過ごせる場所ですよ」（50代男性／静岡県）、「山形といえばココ。米沢牛を使ったメニューや地元特産品いっぱいで、グルメ目当てでも人気ナンバーワン」（50代女性／兵庫県）、「米沢牛を食べたいから」（40代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「温泉街が近く、観光をしたりお土産を買ったりして旅行を楽しめそうだから」（50代女性／埼玉県）、「足湯でリラックスしてから産地直売の野菜を購入したい」（30代女性／福岡県）、「広い公園や足湯があるので家族で楽しめそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
2位：米沢（米沢市）／52票2位にランクインしたのは、米沢市の「米沢」です。東北中央自動車道のIC近くに位置し、最高級の「米沢牛」をリーズナブルに味わえるレストランやフードコートが大人気。また、さくらんぼやラ・フランスなど旬のフルーツ、米沢織などの伝統工芸品も豊富にそろい、ブランド牛と地域の特産品を求めて多くの人が訪れる目的地です。
1位：天童温泉（天童市）／63票1位に輝いたのは、天童市の「天童温泉（わくわくランド）」でした。将棋の駒の形をしたユニークな「駒の足湯」を無料で気軽に楽しめるのが魅力。広い芝生広場や大型遊具もあり、ファミリーから温泉客まで幅広く楽しめます。周辺の温泉旅館への宿泊とあわせた観光拠点として、高い人気を誇っています。
