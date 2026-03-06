日産「エスフロー」って？

国内外のモーターショーでは、メーカーの未来を示す様々なコンセプトカーが発表されます。中には時を経てもなお市販化を望む声が上がるモデルも少なくありません。

日産のコンセプトカー「ESFLOW（エスフロー）」もそのモデルのひとつです。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型シルビア!?」です！ 画像で見る（30枚以上）

エスフローは、2011年にスイスで開催された「ジュネーブモーターショー」および日本国内で開催された「第42回東京モーターショー」にて出展されました。

エスフローは、日産が開発したEVスポーツカーです。

後輪駆動を採用した2シーターで、左右の後輪をそれぞれ独立して駆動、制御する、高機能モーターを車体中央付近に搭載しています。

また、リチウムイオン電池をボディ内の最適な位置に分散配置し、理想的な前後重量配分を実現しました。

ボディサイズは、全長3780mm×全幅1780mm×全高1245mm。全長は同社の「マーチ」と同じで、コンパクトなサイズ感です。

EVとしての近未来的なイメージと、スポーツカーとしてのエモーションを併せ持ったデザインとなっています。

ブルーのLEDを採用した縦に伸びるヘッドランプが特徴的です。ヘッドランプの下には充電ポートが格納され、Aピラーの根元にはリアビューカメラを設置。

6スポークの大径ホイールにはブルーカーボンが含まれており、同じくサイドシル（ドアの下の敷居部分）や屋根に取り付けられたエアロパーツ、リアバンパーの下部もブルーカーボンで装飾されています。

インテリアは、D型のハンドル、未来をイメージさせるブルーのバックライトで照らされたメーター類、ダイナミックな曲線を描いたダッシュボードが特徴的。

シートはボディ側に固定されているため、位置を調整する際はシートそのものではなく、ハンドルやペダルを動かすことで調整する設計です。

この設計はバイワイヤ技術（機械的な機構を電気信号で置き換える技術）を活用したものであり、シートフレームをなくすことで車体の軽量化に成功しました。

パワートレインは、日産のEVである「リーフ」にも使用されているモーターを2基搭載。0-100km／h加速は5秒以下、1回のフル充電での航続距離は240km（US LA4モード）と発表されています。

展示されたボディカラーはホワイトで、出展から約14年が経過した現在も市販化はされていません。

一方で、日産のイヴァン・エスピノーサ氏からシルビア復活を示唆する発言があったことも追い風となり、ネット上では「エスフローが次期シルビアに相応しい」といった期待の声が高まっています。

他にもSNS上では、さまざまな反応が見られます。

まず見られるのが、「うわぉ！ しびれるぅ〜！ レシプロエンジン派だが、こんなEVスポーツなら乗ってもいいかも」「こういう方向だと楽しくエコれそう」「ロングノーズ and ショートデッキ…最も好きなタイプ」「いいなぁ」「かっこいい！ デザインも未来のクルマっぽいですね！」「マジ好きだわ」「未来感とレトロ感が程よくミックスして格好良かった」「デザイン超斬新！！ 今までにない感じでカッコイイ」という、称賛する声。

EV化が進んでいくクルマ業界の方向性を退屈に感じるユーザーも、エスフローのような方向性であれば、地球環境に配慮したクルマに乗るのも悪くない、と感じている様子がうかがえました。

さらに見られるのが、「欲しい」「リーフよりこっちが欲しい！！」「日産やるなぁ！！ なかなか未来カー的デザインで市販化されないけど、そのまま出ないかな」「これ好きですね。ノーズが長いクルマ好きです。このまま出てくれないかなぁ」「日産は頑張って早くエスフロー商品化してください」「このままのデザインで市販したらうれしいな。かなり美しいデザイン」「市販化はよ」という、市販化を望む声。

先述したとおり、エスフローは未だに市販化されていませんが、すでに市販化されているリーフよりも魅力的であるとの声もあり、コンセプトカーのデザインから変更せずに登場することを期待するユーザーは多くいるようです。

※ ※ ※

「EV（電気自動車）が環境に配慮しつつ、ドライビングも存分に楽しめることを証明する」というコンセプトで誕生した、エスフロー。

その方向性は見事に多くのユーザーにハマり、「こんなEVスポーツなら乗ってもいい」「こういう方向だと楽しくエコれそう」と、従来のEVにあまり魅力を感じていないユーザーからも好意的な声が挙がっています。

市販化についてその登場を心待ちにしているユーザーも多いようですが、現在日産からの正式発表はありません。今後の動向に注目が集まります。