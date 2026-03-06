次世代モーターで“脱レアアース” 独自技術で中国依存から脱却！？
2月28日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】次世代モーターで“脱レアアース” 独自技術で中国依存から脱却!？
数多くの電子機器に内蔵されているモーター。いま、省エネ・高出力、さらに“脱レアアース”まで実現する次世代モーターの開発に挑んでいるのが今回の開拓者、ネクストコアテクノロジーズの金清裕和CTOだ。
磁力で動力を生むモーターは、稼働させると熱が発生し、磁力が弱まってしまうため、強力な磁力を持つレアアース磁石が不可欠だった。
金清は熱の発生を大幅に抑える新素材「HLMET（ヘルメット）」を開発し、レアアースを使わない次世代モーターを誕生させた。
レアアースを中国からの輸入に依存する日本の経済安全保障に貢献する次世代モーターで、世界中の動力に変革をもたらそうと挑む開拓者に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：ネクストコアテクノロジーズ 金清裕和CTO
ナレーター：谷田歩（俳優）
3月7日（土）は、「フィジカルAIで“産業ロボ”影の覇者へ」を放送。
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】次世代モーターで“脱レアアース” 独自技術で中国依存から脱却!？
数多くの電子機器に内蔵されているモーター。いま、省エネ・高出力、さらに“脱レアアース”まで実現する次世代モーターの開発に挑んでいるのが今回の開拓者、ネクストコアテクノロジーズの金清裕和CTOだ。
磁力で動力を生むモーターは、稼働させると熱が発生し、磁力が弱まってしまうため、強力な磁力を持つレアアース磁石が不可欠だった。
金清は熱の発生を大幅に抑える新素材「HLMET（ヘルメット）」を開発し、レアアースを使わない次世代モーターを誕生させた。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：ネクストコアテクノロジーズ 金清裕和CTO
ナレーター：谷田歩（俳優）
3月7日（土）は、「フィジカルAIで“産業ロボ”影の覇者へ」を放送。