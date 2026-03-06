「CT AMAZE」の一員として来日した秀秀子さん

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、チャイニーズ・タイペイ-オーストラリア戦で開幕した。プレミア12王者のチャイニーズ・タイペイはまさかの完封負けを喫した。それでも大勢のファンが駆け付け、“自慢”のチア軍団も最後まで声援を送った。中でも「マジで可愛すぎる」とある一人の美女に視線がくぎ付けになった。

三塁側内野席に設けられたチャイニーズ・タイペイ名物のチアリーダーの応援台には、白いショートパンツ姿のチアが応援曲に合わせてダンスを披露してエールを送った。今回はCPBL全6球団から2人ずつ選出されたチアガール「CT AMAZE」の12人が来日している。

いずれも人気メンバーだが、「秀秀子が可愛すぎる」「秀秀子かわいい」「秀秀子さん魅力的」などとファンが注目したのが、富邦ガーディアンズのチアを務める秀秀子（ショウショウツ）さんだ。

インスタグラムのフォロワー数22万人以上の秀秀子さんは以前から日本でも注目を集めていたが、2024年のプレミア12で来日してさらに人気が急上昇。日本好きを公言しており、「すきやき 好き」と日本語で綴って日本食を頬張る場面も話題に。この日もファンサービスに快く応じていた。（Full-Count編集部）