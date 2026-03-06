¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×Âè2ÃÆ¤Ïº£Æü¤«¤é¡ª ¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡õ¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤Î¡ÖUNO¡×3¼ï¤â¿·Å¸³«
¡¡¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ï¡¢2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡õ¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇUNO¡×¤È¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤òÈ¯Çä¡£º£²ó¤Ï¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÂè2ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Î¥è¥ë¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡Âè2ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷
¢£¥è¥ë¤äÎÐ⾕¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇUNO¡×¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖUNO¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¡¼¥É¤¬¡È¥ï¥¤¥ë¥É¡É¤È¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖUNO ¥ª¡¼¥ë¥ï¥¤¥ë¥É¡×¡¢É½¤ÈÎ¢¤Î2¤Ä¤ÎÌÌ¤ò»È¤Ã¤ÆÅ¸³«¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖUNO ¥Õ¥ê¥Ã¥×¡×¤Î3¼ïÎà¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1Ëç¤º¤Ä¥Û¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃ¼ì¥«¡¼¥ÉÆþ¤ê¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖUNO ¥ª¡¼¥ë¥ï¥¤¥ë¥É SPY¡ßFAMILY ¥è¥ë¡×¡¢¡ÖUNO ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ÎÐ⾕ ½Ðµ×¡×¡¢¡ÖUNO ¥Õ¥ê¥Ã¥× ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ Çú¹ë ¾¡¸Ê¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤½¤í¤¦¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤òÍý²ò¤·¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¶î¤±°ú¤¤ò¤¹¤ëÍ·¤Ó¤¬¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ä¡¢Áê¼ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¹ÔÆ°¤òÁÛÁü¤¹¤ë¼Ò²ñÀ¤ò°é¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¡¼¥É¤Î¿§¤ä¿ô»ú¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¡¼¥É¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Þ·Á¡¦¶õ´ÖÇ§¼±ÎÏ¤ä¿ô¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇUNO¡×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÁªÂò¤·¡¢UNO¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇUNO¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢
¡¡°ìÊý¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ª¤â¤Á¤ã¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥É¥ê¥ó¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥×¥ì¥¤¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Ê¤É8¼ïÎà¤È¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤ª¤â¤Á¤ã1¼ï¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ»¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤äÊÂ¤ÓÊý¤ò¹Í¤¨¤¿¶õ´Ö¡Ê¿Þ·Á¡õ¶õ´Ö¡Ë¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ë¡¼¡ÊÅ¹ÊÞ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ËÌò¤ä¤ªµÒ¤µ¤óÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¡È¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤ÆÁÛÁüÎÏ¤ä¼Ò²ñÀ¤ò°é¤á¤ë¡£
